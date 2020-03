Chia sẻ, vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm yêu cầu tạm ngừng hoạt động

ANTD.VN - “Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã ngay lập tức huy động tối đa lực lượng tuần tra, rà soát, không để các hàng quán hoạt động, tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; đó là mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, được quán triệt đến các đơn vị, địa bàn, tối 26-3.

Chủ động nắm bắt chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, đặc biệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, ngay từ chiều 26-3 và trước đó nhiều ngày, với tinh thần chia sẻ, cảm thông, các lực lượng Công an cơ sở đã đẩy mạnh công tác rà soát, tuyên truyền các hộ - cơ sở kinh doanh, nâng cao ý thức, nhận thức, chấp hành đúng những yêu cầu của Chính phủ và Thành phố Hà Nội, quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Tổ công tác CAQ Đống Đa tuyên truyền hộ kinh doanh ăn uống tạm thời đóng cửa

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0h ngày 28-3, các cơ sở, cửa hàng dịch vụ, kinh doanh mặt hàng không thiết yếu sẽ phải tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trên địa bàn TP. Hà Nội, chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đã được các cấp chính quyền cơ sở, đặc biệt lực lượng Công an, chủ động nhìn nhận, từng bước kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành.



Trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, trong những ngày qua, Chỉ huy Công an quận đã quán triệt Công an 21 phường tổ chức rà soát, vận động các cửa hàng kinh doanh tạm đóng cửa để phòng dịch.

Trong chiều và tối ngày 26-3, các tổ công tác của các phường đã đến từng cửa hàng, cơ sở tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở. “Các thành viên trong Ban Chỉ huy Công an quận trực tiếp tham gia, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Địa bàn nào để tồn tại nhiều cửa hàng không chấp hành yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, hoặc có tính chất đối phó, sẽ yêu cầu trưởng Công an phường báo cáo, và cam kết giải quyết triệt để”, Đại tá Võ Hồng Phương nêu rõ.

CAQ Bắc Từ Liêm kiểm tra, nhắc nhở hàng ăn đêm tạm dừng hoạt động

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, khoảng 20h tối 26-3, hầu hết các cửa hàng kinh doanh ăn uống, quán bia, cà phê, nước giải khát trên địa bàn quận Đống Đa đã đóng cửa. Lực lượng chức năng của các phường chia thành nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tuần tra không để các hàng quán bán hàng, tụ tập đông người.

Điều ghi nhận là hầu hết các chủ kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa vui vẻ chấp hành khuyến cáo, yêu cầu của cán bộ chức năng, với suy nghĩ thiết thực: mong muốn bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người. Và sự đồng thuận ấy cũng thể hiện rõ qua thông tin mà Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cung cấp: 21 phường trên địa bàn có 6.089 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó 5.777 cơ sở - cửa hàng kinh doanh thuộc diện phải tạm ngừng hoạt động. Đến chiều 27-3, đã có 5.321 cơ sở chấp hành yêu cầu của các tổ công tác.

Sự vào cuộc quyết liệt của Công an quận Đống Đa những ngày qua cũng có thể thấy được rộng khắp các địa bàn quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và có thể khẳng định, những “điểm nóng” Covid-19, đều có sự xuất hiện, thực thi nhiệm vụ của các chiến sỹ Công an.

Hơn 2 tháng dịch bệnh Covid-19 hình thành và bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới; tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, “cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19 cũng đã khởi phát, diễn biến phức tạp và hết sức căng thẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp cả tháng nay. “Ý thức, nhận thức và sự hợp tác, đồng thuận của người dân”, đó là mong muốn, thông điệp xuyên suốt của Chính phủ và Thành phố Hà Nội đến từng người dân, từng mái nhà, để chúng ta chung tay sớm khống chế và dập tắt dịch bệnh.

Tổ công tác CAP Kim Mã, quận Ba Đình tuần tra giám sát và nhắc nhở các hộ kinh doanh tạm thời ngừng hoạt động để chống “giặc” Covid-19

Trong cuộc chiến ấy, âm thầm và bền bỉ, trách nhiệm và không quản hiểm nguy, là lực lượng Công an, trên mọi vị trí, từng phần việc. Cảng hàng không; nhà ga; bến xe; bệnh viện; các cơ sở tạm giam, tạm giữ; hay tại những điểm cách ly tập trung…ở đâu cũng có bóng dáng sắc phục, với khẩu trang, nước soát khuẩn, và một tấm lòng, một suy nghĩ duy nhất: tất cả vì sự bình yên, sức khỏe của nhân dân!

Không thể đo đếm những vất vả, thậm chí nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, mà lực lượng Công an nói riêng, đã và đang đương đầu, đảm trách. Song, không hề bắt gặp tâm trạng mỏi mệt, lo âu; không hề chứng kiến sự thoái thác, né tránh nhiệm vụ. Vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa trở thành những tuyên truyền viên nhiệt huyết, và đặc biệt là nhịp cầu hữu hiệu, chuyển tải những thông điệp, mong muốn của lãnh đạo Chính phủ, Thành phố, đến từng người dân.

Ở đây, một lần nữa chúng ta thấy được hình ảnh đẹp, tinh thần trách nhiệm cao cả của lực lượng Công an cơ sở. Đó là những cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), cắm chốt đảm bảo an toàn khu cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp, cả tháng trời chỉ di chuyển trục đường: trụ sở Công an phường và chốt trực cách ly. Là những chiến sỹ trẻ của Đội Hỗ trợ tư pháp - Công an quận Hà Đông, hết ca trực cách ly ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông, lại bắt tay “dùi mài kinh sử” – ngay tại khuôn viên Bệnh viện – cho kỳ thi vào các trường khối Công an sắp tới…

Nhiều cửa hàng trên phố Kim Mã đã tạm đóng cửa, chấp hành nghiêm chủ trương của Chính phủ và Thành phố

Những ngày tới đây, các cơ sơ – cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu sẽ tạm ngừng hoạt động. Áp lực chắc chắn sẽ “dồn” về những nơi “sáng đèn”, như siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối. Thực tế ấy, những ngày qua đã được Công an cơ sở chủ động nhìn nhận. Thiếu tá Phạm Thế Anh – Trưởng Công an phường Phúc Xá, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự chợ đầu mối hoa quả Long Biên, chia sẻ với PV ANTĐ: “Cả tháng qua, 100% quân số Công an phường không cắt phép, nghỉ phép. Thời điểm hết ca trực, từ chỉ huy đến chiến sỹ, cũng chỉ tạt qua nhà thoáng chốc, rồi quay lại đơn vị. Chúng tôi xác định phải phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị chức năng để kiểm soát, phòng ngừa mọi nguy cơ dịch bệnh Covid-19 tại chợ Long Biên, và trước hết là nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh”.

“Cả cộng đồng, từng gia đình và mỗi cá nhân chúng ta cần chấp nhận lùi một bước, chung sức, quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn, vượt qua dịch bệnh”. Hơn lúc nào hết, đang sáng lên những giá trị Việt, là tinh thần đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia; là sự xúm tay, góp sức, thực hiện đủ, đúng và thật tốt trách nhiệm công dân…Có như vậy, “giặc” Covid-19 mới bị đẩy lùi, triệt tiêu.

Đóng cửa các nhà hàng, quán bar là vô cùng cần thiết và cấp bách

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hơn 1 tháng nay gia đình tôi đã ăn sáng tại nhà. Tôi cũng mang đồ ăn đến cơ quan để hạn chế ăn uống ngoài hàng. Trước tình trạng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tôi rất mừng khi Chính phủ, UBND TP.Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo người dân hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang ra nơi công cộng và đóng cửa các quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng – những nơi dịch bệnh có thể lây lan rất nhanh.

Tôi nhận thức rằng điều này có thể gây khó khăn nhất thời cho một số hộ kinh doanh, khiến người dân có thể cảm thấy bất tiện, song là biện pháp cần thiết và cấp bách để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Dịch Covid-19 hết sức nguy hiểm, đã cướp đi tính mạng của hàng chục nghìn người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng trăm nghìn cá nhân khác, khiến nhiều quốc gia phát triển tại châu Âu và châu Mỹ trở tay không kịp.

Trong hoàn cảnh này, chỉ cần 1 cá nhân nhiễm bệnh khai báo gian dối, trốn tránh cách ly, đến các hàng quán ăn uống, đi hát karaoke, vào quán bar tụ tập sẽ lây bệnh cho hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người khác. Do vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với cá nhân với chính gia đình mình và cộng đồng, hy sinh lợi ích nhỏ vì lợi ích lớn, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương, hạn chế ra nơi công cộng, không ăn uống, vui chơi giải trí nơi công cộng, chung tay đóng góp tiền của, công sức, cùng Nhà nước từng bước đẩy lùi dịch Covid-19. Từng cá nhân “hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”, “ở nhà là yêu nước”.

(bà Phan Hồng Hà, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tính mạng và sức khỏe

Gia đình tôi bán hàng ăn nhiều năm nay. Sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương về việc tạm dừng hoạt động nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, tôi khá lo lắng về số nguyên liệu đã nhập còn tồn trong tủ lạnh, tủ đông, nhưng vì an toàn của gia đình, nhân viên và cộng đồng nên tôi ủng hộ quyết định của lãnh đạo thành phố, nhanh chóng thu xếp bàn ghế để đóng cửa.

Để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh, gia đình tôi đã chuyển sang bán online hoặc chỉ bán đồ cho khách mang đi. Số lượng món ăn được chế biến cũng giảm so với ngày thường. Một số nhân viên phục vụ quán đã quyết định nghỉ về quê, vài bạn ở lại giúp chủ quán thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh tổng thể và sẵn sàng đi “ship” hàng.

Rất may chúng tôi đã triển khai bán hàng qua mạng cách đây khoảng 1 năm nên vẫn có lượng khách ổn định, đủ để duy trì, cầm cự cửa hàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả con phố khu nhà tôi ở vốn tấp nập nhộn nhịp với các quán ăn, cà phê nằm san sát nhau thì nay mọi người đã đồng loạt dừng kinh doanh. Mặc dù buồn nhưng mọi người vẫn động viên nhau sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tính mạng sức khỏe, cùng chung sức đồng lòng để vượt qua dịch bệnh. Hơn nữa, kinh doanh là chuyện lâu dài, nếu cố tình mở cửa không những bị xử phạt nặng mà còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, hậu quả không thể đong đếm được.

(ông Hà Anh, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tuyên truyền kỹ để các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm chủ trương của Chính phủ

Ngày 27-3, UBND phường đã có thông báo, đồng thời phân công các tổ công tác đến những cơ sở - hộ kinh doanh trên địa bàn để tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Chính phủ và Thành phố, tạm ngừng hoạt đồng nhằm kiểm soát, ngăn chặn và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, Đảng ủy – UBND phường đã phân công Công an phường tiến hành rà soát, nắm chắc lại các cơ sở - hộ kinh doanh, đặc biệt những trường hợp nằm trong diện phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Quá trình rà soát, Công an phường và cán bộ cơ sở cũng đã tuyên truyền, giải thích kỹ tính chất cấp thiết trong yêu cầu, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, để chủ cơ sở - cửa hàng hiểu, chấp hành. Mốc thời gian 0h ngày 28-3 đã được thông báo rộng khắp toàn địa bàn phường, và đều nhận được sự đồng thuận của các chủ cơ sở - cửa hàng kinh doanh. Những ngày tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyệt đối không để cửa hàng – cơ sở nào trong diện tạm ngừng hoạt động, lén lút hay cố tình vi phạm.

(ông Phạm Trọng Hảo - chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên)