Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân chia sẻ phương pháp phòng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Với tinh thần không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ trước dịch bệnh Covid-19, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), như chia sẻ của Trung tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận, đã và đang chủ động, phối hợp với các ngành chức năng từng bước hình thành, xây dựng và thu được những kết quả nhất định trên mặt trận diệt “giặc” Covid.

Điều quan trọng đầu tiên mà chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đánh giá đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thời gian qua, là bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy – UBND quận về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 ở từng thời điểm; căn cứ tính chất địa bàn và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Công an quận đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống dịch để triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện.

Trung tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp phòng chống dịch Covid-19 của Công an quận

Trong đó, tập trung chủ yếu vào 5 nội dung, cụ thể là: Thứ nhất, rà soát người đến từ vùng dịch và người tiếp xúc người nhiễm dịch, ổ dịch để phục vụ cách ly. Thứ hai là nắm tình hình dư luận, phối hợp xử lý các hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Thứ ba là phối hợp kiểm soát thị trường, đấu tranh các vi phạm về đầu cơ, tăng giá hàng hóa, nhất là mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng, lương thực, thực phẩm. Thứ tư là kết hợp tuyên truyền và xử lý các vi phạm về không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND Thành phố. Và thứ năm, là phòng dịch ngay trong Công an quận.

Trung tá Đinh Tuấn Thành cho biết, thời gian qua, Công an quận đã tổ chức rà soát gần 2.356 người nước ngoài và trên 70.000 hộ dân cư trú trên địa bàn và báo cáo đưa vào cách ly trên 130 người nước ngoài, 192 người Việt Nam nhập cảnh; 280 người (diện F1,F2); trên 1.400 người liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai.

Công an quận Thanh Xuân làm việc với các cá nhân đưa tin thất thiệt về dịch Covid-19

Công an quận cũng đã phối hợp tuyên truyền phòng dịch đến 282.807 lượt tổ chức, công dân; đề nghị trên 30.000 cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; tuyên truyền 500 quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico, 12 chợ dân sinh và các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu thực hiện niêm yết bán đúng giá và chấp hành phòng dịch (không tập trung đông người, đeo khẩu trang, tẩy trùng, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp...).

Bên cạnh đó, Công an quận thành lập 40 tổ tuần tra thuộc thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự; Hình sự và 11 Công an phường; 02 tổ kiểm tra điều lệnh để thực hiện tuần tra, kiểm soát, giám sát, xử lý việc không chấp hành Chỉ thị cách ly của Thủ tướng Chính phủ và 11 tổ tuần tra, kiểm soát sau 0h hàng ngày, phòng ngừa các hoạt động tội phạm tại khu dân cư.

Cùng với việc kéo giảm phạm pháp hình sự, không xảy ra án nghiêm trọng, các lực lượng Công an quận đã phát hiện xử lý 48 vụ không đeo khẩu trang nơi công cộng và xử phạt hành chính gần 10 triệu đồng; xử phạt 2 cơ sở kinh doanh không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động, với tổng số tiền phạt 15 triệu đồng.

Kết quả nổi bật khác, là Công an quận đã xử lý 6 vụ việc đăng tin sai sự thật trên trang facebook liên quan đến dịch bệnh; điều tra, phát hiện và phối hợp cơ quan Quản lý thị trường xử lý 19 vụ việc liên quan đầu cơ nâng giá khẩu trang, thẻ kháng virút nhập lậu.

“Trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi nhận thấy có một bộ phận người dân kinh doanh chưa ý thức trách nhiệm với cộng đồng, vẫn chạy theo lợi nhuận. Một số khác chưa nghiêm túc thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, khi chúng ta xác định cùng chung tay chống dịch và để đạt hiệu quả cao, thì sẽ không thể có chỗ cho sự thiếu ý thức ấy. Thời gian qua và những ngày tới, Công an quận sẽ tăng cường, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”, Trung tá Đinh Tuấn Thành khẳng định.