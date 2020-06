Chặn đứng đường dây buôn lậu thuốc lá liên tỉnh từ Thanh Hóa về Hà Nội

ANTD.VN - Với thủ đoạn xé lẻ hàng và vận chuyển qua “xe ôm”, các ứng dụng giao hàng trên mạng Internet, nhóm đối tượng đã vận chuyển một số lượng lớn thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất từ Thanh Hóa về Hà Nội.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, ngày 6-6, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội khám phá chuyên án buôn bán hàng cấm, triệt phá ổ nhóm đối tượng buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Bước đầu phát hiện các đối tượng, thu giữ 4.168 bao thuốc lá điếu các loại và nhiều tài liệu có liên quan.



Trước đó, từ tháng 4-2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm nghi vấn một số đối tượng thường xuyên mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu tại quận Bắc Từ Liêm.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá lậu liên tỉnh Thanh Hóa - Hà Nội

Chỉ huy Đội đã chỉ đạo tổ trinh sát theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, đồng thời báo cáo chỉ huy CAQ cho xác lập chuyên án phối hợp phòng nghiệp vụ CATP để đấu tranh triệt phá toàn bộ ổ nhóm hoạt động phạm tội. Ban chuyên án đã chỉ đạo tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ các đối tượng khác có liên quan.

Khoảng 10h30 ngày 6-6, tổ công tác Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm bắt quả tang Lê Hữu Cường (SN 1998) trú tại xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa vận chuyển 4 thùng carton đang dừng đỗ tại phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bên trong thùng carton có gần 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh.

Tại thời điểm kiểm tra, Cường không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số thuốc lá nói trên. Công an quận đã khai thác nhanh đối với Cường, đồng thời củng cố tài liệu, tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó tại một căn nhà trong ngõ 99 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy của Nguyễn Duy Anh (SN 1993) cùng vợ là Phan Thị Tiên Dung (SN 1989) phát hiện có 660 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Một phần tang vật vụ án

Tại một cơ sở khác trên địa bàn quận Hà Đông thu giữ 578 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Trụ sở nhà xe Vân Anh chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội) nằm trên đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, lực lượng công an cũng thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu.

Căn cứ lời khai ban đầu của các đối tượng, CAQ Bắc Từ Liêm đã triển khai một tổ công tác đến Thanh Hóa ngay trong ngày 6-6 để truy bắt đối tượng cung cấp hàng.

23h ngày 7-6, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Hà Thị Hường ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa là đầu nguồn cung cấp thuốc lá cho các đối tượng tại Hà Nội tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Để trốn tránh cơ quan chức năng, các đối tượng thường xé lẻ hàng hóa để giảm số lượng mỗi lần vận chuyển dưới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ nhanh chóng tẩu tán hàng hóa bằng mọi cách.

Gần 5.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất đã bị cơ quan chức năng thu giữ

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá, đây là vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm với mặt hàng thuốc lá điếu có quy mô, tổ chức liên tỉnh, mang tính chất chuyên nghiệp. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo và dùng nhiều số điện thoại, địa điểm khác nhau để giao dịch, thuê các “shipper” giao hàng, thu tiền để tránh lộ mặt, không bị phát hiện.

Quá trình điều tra xác định hai đối tượng Nguyễn Duy Anh và Hà Thị Hường là hai đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán liên tỉnh từ Thanh Hóa về Hà Nội. Trong đó, Hà Thị Hường phụ trách nguồn hàng tại Thanh Hóa, Nguyễn Duy Anh phụ trách đầu tiêu thụ tại Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Duy Anh, Hà Thị Hường, Lê Hữu Cường, Phan Thị Tiên Dung để điều tra mở rộng vụ án.