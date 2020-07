Chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng là vinh dự, trách nhiệm, đạo lý

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 21-7, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng tiêu biểu trong CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gần 400 đại biểu thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng tiêu biểu trong CAND, dự buổi gặp mặt.

Cội nguồn sức mạnh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cả nước có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, gần 1,2 triệu người con ưu tú anh dũng hy sinh; trên 800.000 người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường; hàng trăm ngàn người bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, bị nhiễm chất độc hóa học; trên 120.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" và hàng ngàn người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Riêng trong lực lượng CAND có hơn 14.000 liệt sĩ, hơn 5.000 thương binh, bệnh binh, hàng chục ngàn người có công với cách mạng. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an có 46 đồng chí hy sinh, 1.301 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh, tổn thất cùng với những chiến công, thành tích đó là cội nguồn sức mạnh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Từ năm 2006, Bộ Công an đã thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND (nay là Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND).

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Bộ Công an đã thành lập 3 Ban quy tập hài cốt liệt sĩ và đã quy tập được 1.136 hài cốt liệt sĩ. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và duy trì hoạt động các khu di tích lịch sử, công trình ghi công liệt sĩ mang ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

“Bộ Công an luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện chính sách với người có công; đông đảo cơ quan, đơn vị, CBCS tham gia bằng nhiều hành động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, như: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, nhận phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; nhận chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ; lập và tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa...”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ

Những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Công an các đơn vị, địa phương luôn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế công tác trong lực lượng CAND; đã tuyển dụng được 443 trường hợp là con liệt sĩ, thương binh vào công tác trong lực lượng Công an. "Các hoạt động trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng Công an đã góp phần tích cực củng cố hậu phương CAND, làm thắm thiết thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân, tạo điểm tựa, niềm tin để CBCS yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu cùng các thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng tiêu biểu trong CAND

Xúc động gặp mặt, thăm hỏi, chia sẻ với 350 đại biểu tiêu biểu, đại diện hàng ngàn cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong CAND qua các thời kỳ; thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích, chiến công của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong CAND, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua.

"Các đồng chí thực sự là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là nhân tố quan trọng xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Tôi rất trân trọng và khâm phục tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong CAND" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND phải đặc biệt quan tâm đến công tác người có công với cách mạng, trong đó quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.

Xác định công tác chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng là vinh dự, là trách nhiệm, đạo lý của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và mỗi CBCS Công an, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh, với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ thực thi công vụ

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tăng cường giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng, nâng cao ý thức chủ động, tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CAND trong vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tình nghĩa, tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, mục tiêu cao cả mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn hướng đến là đảm bảo an toàn cho CBCS thực thi công vụ, không để bị thương, không để bị hy sinh; tăng cường phương tiện, điều kiện cơ sở, cán bộ y tế tham gia các kế hoạch công tác, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tiềm lực cứu nạn cứu hộ, thiết bị, phương tiện đảm bảo an toàn cho Nhân dân, CBCS tham gia phòng chống tội phạm.

Bộ trưởng đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong CAND để thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người có công với cách mạng. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách hậu phương CAND. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành nét đẹp văn hóa của lực lượng CAND…

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng suốt đời 344 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; lập 1.816 sổ tiết kiệm tặng người có công với cách mạng với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; tính từ năm 2010 đến tháng 5-2020 đã chi hơn 243 tỷ đồng phục vụ hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND, trong đó trợ cấp khó khăn cho 21.320 trường hợp CBCS và thân nhân với số tiền hơn 113 tỷ đồng, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn cho 5.678 trường hợp là CBCS và thân nhân với số tiền 73 tỷ đồng.

Tặng quà người có công với cách mạng số tiền 35,8 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho 2.737 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 121 tỷ đồng, trợ cấp hằng tháng cho 115 cháu là con liệt sĩ, thương binh nặng, con cán bộ Công an bị nhiễm chất độc hóa học đang đi học với số tiền gần 9 tỷ đồng/ năm, tặng quà cho hàng chục nghìn cháu là con cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 12 tỷ đồng; thực hiện các hoạt động tình nghĩa khác với số tiền gần 21 tỷ đồng...