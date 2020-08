CEO Sun Group hé lộ lý do nhận trách nhiệm lắp đặt bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng

ANTD.VN - Liên tiếp gánh chịu thiệt hại do hai đợt tấn công của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, Tập đoàn Sun Group vẫn dành một khoản kinh phí không nhỏ để thi công Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Bà Bùi Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Sun Group đã chia sẻ lý do của quyết định này.

- PV: Với đợt dịch lần thứ 2 này, Sun Group đã đưa ra những giải pháp nào để ứng phó?

Bà Bùi Thị Thanh Hương: Nhờ kinh nghiệm từ đợt dịch lần thứ nhất nên khi dịch Covid-19 tấn công lần thứ hai, chúng tôi đã có tâm thế chủ động phòng bị và sẵn sàng ứng phó. Ngay khi dịch khởi phát tại Đà Nẵng, thành phố tiến hành giãn cách xã hội, chúng tôi đã đóng cửa toàn bộ các khu du lịch, khách sạn, resort tại Đà Nẵng chỉ sau một đêm, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Sun Group

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ngay lập tức đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tinh thần luôn sẵn sàng cho sự trở lại bùng nổ từ đợt dịch lần thứ nhất vẫn tiếp tục được giữ nguyên và lan toả ngay thời gian này. Chúng tôi vẫn triển khai đều đặn các công tác bảo trì bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh- cảnh quan và gìn giữ vệ sinh trên toàn hệ thống khu du lịch, khách sạn tại Đà Nẵng trong điều kiện chấp hành tốt việc giãn cách và đảm bảo các nguyên tắc an toàn trong phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Tại các khu du lịch, điểm đến khác tại các tỉnh thành chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như Lào Cai, Phú Quốc, Quảng Ninh, Tây Ninh, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và thắt chặt các biện pháp phòng dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho du khách và CBNV.

Đặc biệt, chúng tôi cũng chú trọng đầu tư cho một nhiệm vụ quan trọng không kém là xây dựng các sản phẩm mới, làm việc với các đối tác để xây dựng các chương trình kích cầu du lịch khắp ba miền, sẵn sàng tái xuất khi dịch bệnh được khống chế. Đến nay, tất cả các kế hoạch, chương trình đều đã sẵn sàng có thể bung ra ngay khi dịch được khống chế.

- Dư luận đang đánh giá rất cao việc Sun Group đứng ra tài trợ và chịu trách nhiệm thi công Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Dù đang phải gánh những “dư chấn” nặng nề của đại dịch Covid-19 và chưa biết bao giờ có thể phục hồi, vậy lý do gì Sun Group vẫn mạnh dạn tài trợ, thi công bệnh viện này?

Đà Nẵng là nơi Sun Group gắn bó ngay từ thời điểm trở về quê hương lập nghiệp cách đây hơn 10 năm. Với Sun Group, Đà Nẵng giống như gia đình, như quê hương thứ hai của chúng tôi. Khi quê hương gặp khó, những người con Đà Nẵng không ai đứng ngoài cuộc.

So với sự cống hiến, hy sinh quên mình của lực lượng tuyến đầu như các y bác sĩ, các cán bộ y tế, công an, bộ đội và các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Y tế hay các sở, ban, ngành Trung ương và địa phương, cũng như so với tấm lòng, công sức và vật chất mà người dân khắp cả nước đang chung tay góp sức hướng về Đà Nẵng, việc Sun Group gánh vác trách nhiệm thi công, lắp ghép bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn chỉ là một đóng góp vô cùng nhỏ bé.

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)

Không ai muốn công trình này sẽ được dùng đến, nhưng giống như một “tấm lá chắn”, chúng tôi mong rằng bệnh viện dã chiến sẽ góp thêm một điểm tựa, để Đà Nẵng có niềm tin và thêm sức mạnh vượt qua cơn bão Covid-19, sẽ là công trình lan tỏa thông điệp tốt đẹp tinh thần Việt Nam đoàn kết, chung tay vượt qua đại dịch.

- Được biết, Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn được thi công trong thời gian thần tốc: 3,5 ngày. Động lực nào khiến Sun Group có thể hoàn thành bệnh viện trong hoàn cảnh dịch bệnh bùng phát và giãn cách xã hội như vậy?

Đến thời điểm này, khi đã chính thức bàn giao công trình cho Đà Nẵng, chính chúng tôi cũng rất bất ngờ khi bệnh viện được hoàn thành chỉ trong 3,5 ngày, sớm hơn 2,5 ngày so với kế hoạch đã cam kết với thành phố. Khi nhận lời với thành phố về việc làm bệnh viện dã chiến trong vòng 6 ngày, quả thực chúng tôi cam kết bằng ý chí và quyết tâm, chứ lúc đó cũng chưa tính được làm sao để vượt qua những khó khăn, thử thách.

Bởi lẽ bệnh viện dã chiến là nhiệm vụ quá mới mẻ, chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm, hơn nữa, trong hoàn cảnh dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội, việc huy động lực lượng nhân sự thi công và mua sắm, vận chuyển trang thiết bị từ khắp nơi để chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến đều hết sức khó khăn. Ngay cả việc vận chuyển trang thiết bị y tế cho bệnh viện từ Hà Nội vào cũng đã có những lúc tưởng bất khả thi, khi rất nhiều lái xe từ chối việc đi vào “tâm bão Đà Nẵng” lúc này.

Tuy nhiên, nhờ ý chí, nhiệt huyết và sự chung tay của hàng trăm CBNV Sun Group tại Đà Nẵng, sự tạo điều kiện, hỗ trợ hết sức của các sở ban ngành của thành phố, cũng như sự ủng hộ của người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, chúng tôi đã thi công xong bệnh viện dã chiến trong thời gian thần tốc và được các cơ quan chuyên môn đánh giá tốt.

Có thể nói, chưa có công trình nào, chúng tôi lại có thể hoàn thành nhanh chóng và nhận được sự đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng, sự ủng hộ hết lòng của tất cả mọi người đến như vậy. Người dân địa phương, khi biết chúng tôi thi công bệnh viện đã tiếp sức bằng những bình nước mát, những suất ăn họ tự chuẩn bị…

Rất nhiều người xin tình nguyện được làm bất cứ việc gì mà chúng tôi cần hoặc thiếu nhân lực. Tất cả đã đem đến động lực mạnh mẽ để chúng tôi quyết tâm hoàn thành bệnh viện dã chiến trước thời hạn. Đây có thể xem là công trình biểu tượng cho sự đoàn kết và niềm tin của người dân Đà Nẵng trong đại dịch Covid-19.

- Vậy Sun Group có đề xuất giải pháp nào để ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch có thể vượt qua cơn đại dịch lần 2 này không, thưa bà?

Đến thời điểm này, chúng tôi nghĩ rằng khó ai có thể nhận định Covid-19 sẽ kéo dài đến bao giờ. Chúng ta chỉ có thể xác định rằng việc đẩy lùi dịch bệnh này là một cuộc chiến lâu dài, cho đến khi có vắc-xin.

Đối với Sun Group, chúng tôi đã xác định “sống chung với lũ” ngay từ khi dịch Covid-19 khởi phát tại Việt Nam. Điều chúng tôi đã làm được đến thời điểm này, đó là bình tĩnh, chủ động chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất, nỗ lực vực dậy, đưa hoạt động của doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường và chung tay cùng với các doanh nghiệp khác, để ngành du lịch Việt Nam có thể phục hồi nhanh, mạnh, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sun World Bà Nà Hills

Do vậy, để ngành du lịch nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng có thể vượt qua đại dịch Covid-19 lần này, chúng tôi cho rằng, ngành du lịch cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết để tạo nên sức mạnh, nhanh chóng đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường ngay khi dịch Covid-19 được khống chế. Mỗi doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần vì mục tiêu chung của ngành Du lịch, chấp nhận giảm lợi nhuận, đồng thời cam kết nâng cao chất lượng để thu hút du khách.

- Xin cảm ơn bà!