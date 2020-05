Cầu Giấy, Hà Nội: THCS Lê Quý Đôn không yêu cầu học sinh ra khỏi lớp sau khi tan học để khóa cửa

Trước thông tin phản ánh "Trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) khóa cửa lớp, học sinh phải đội nắng 40 độ chờ phụ huynh tới đón", nhà trường đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, đại diện nhà trường cho biết, từ ngày 4/5, khi học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19, trường THCS Lê Quý Đôn đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; tạo mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo cho học sinh quay trở lại trường học an toàn, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Trường THCS Lê Quý Đôn có khuôn viên tầng 1 tương đối rộng rãi, học sinh có thể trú mưa, nắng trong lúc chờ phụ huynh tới đón

Nhà trường cũng thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh trên loa phát thanh về việc chờ cha mẹ ở khu vực đảm bảo an toàn, nhất là lúc trời nắng to hoặc trời mưa. Học sinh có thể chờ phụ huynh đến đón tại ghế đá có bóng mát trên sân trường, các sảnh, hành lang gần cổng, thư viện.

Trong đợt này, trường còn mở cổng để đón học sinh đến trường lúc 6h30 sáng và 13h chiều (sớm hơn bình thường 30 phút).

Đồng thời, trường cũng phối hợp với lực lượng Công an cơ sở để đảm bảo an toàn, thông thoáng phía trước cổng trường. Do đó, trước cổng trường không có hiện tượng ùn tắc kéo dài hoặc mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo quy định của nhà trường, sau khi học sinh tan học, học sinh trực nhật theo phân công của giáo viên chủ nhiệm. Học sinh cuối cùng ra khỏi lớp có trách nhiệm tắt thiết bị điện, khép cửa lớp. Giám thị của trường có nhiệm vụ kiểm tra việc tắt điện, khóa cửa, vệ sinh lớp. Nếu lớp nào chưa khóa cửa, tắt điện thì giám thị thực hiện việc này để đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng cháy, tránh mất mát tài sản, đồ dùng của lớp… Việc này chỉ thực hiện sau khi tất cả học sinh đã ra về.

Nhà trường kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi vào lớp phòng Covid-19

Về thông tin "trường khóa cửa lớp, học sinh phải đội nắng 40 độ chờ phụ huynh tới đón" được phản ánh vào hồi 11h30 ngày 21/5, Ban giám hiệu nhà trường cho biết, khi đó, chỉ còn một số học sinh sắp được cha mẹ đến đón nên đứng chờ phía ngoài cổng.

Tại thời điểm đó, cổng trường mở để học sinh tự ra về. Một số học sinh đứng chờ trong khu vực bóng mát bên trong trường, tại tầng 1 nhà D cho đến khi cha mẹ đón. Không có giáo viên, nhân viên nào yêu cầu học sinh phải ra ngoài cổng để chờ phụ huynh tới đón.

Theo quan sát, khuôn viên bên trong trường THCS Lê Quý Đôn khá rộng, học sinh hoàn toàn có thể chờ phụ huynh tới đón bên trong khi trời nắng hoặc mưa chứ không nhất thiết phải đứng đợi bên ngoài cổng trường.

Bà Lê Thị Kim Ánh, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy khẳng định: “Cho tới thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được phản ánh, đề nghị nào của phụ huynh về việc trường khóa cửa lớp và học sinh phải ra ngoài cổng chờ bố mẹ đón. Nhà trường cũng không yêu cầu học sinh phải ra khỏi lớp ngay sau giờ tan học để khóa cửa. Tuy nhiên, sau sự việc này, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến học sinh”.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về nội dung trên, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, đã yêu cầu trường THCS Lê Quý Đôn và các tập thể, cá nhân liên quan báo cáo về sự việc. “Trên cơ sở báo cáo của trường và kết quả rà soát, kiểm tra của các đơn vị, UBND quận sẽ làm rõ sự việc, trả lời báo chí theo quy định” - vị lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết.