CATP Hà Nội: Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân, đón Tết an toàn của nhân dân

ANTD.VN - Tại lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 sáng 28-12 tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, CATP đã sẵn sàng mọi phương án với phương tiện đầy đủ để chủ động đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Kiểm soát, kiểm tra gắn với tuyên truyền giáo dục

Đại tá Nguyễn Văn Viện khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong năm 2020 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã huy động các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần duy trì, bảo đảm ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, CATP sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô;

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong công tác quản lý cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kịp thời kiểm điểm, xử lý công vụ đối với những trường hợp vi phạm;

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị nhằm từng bước nâng cao văn hóa tham gia giao thông, ý thức giữ gìn trật tự đô thị; đồng thời, nêu những gương sáng điển hình, mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô.

CATP cũng sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Tổng công ty vận tải Hà Nội và các đơn vị chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho đội ngũ lái xe, phụ xe; người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện...

Thực hiện tốt, hiệu quả khẩu hiệu Năm an toàn giao thông 2020: “Đã uống rượu, bia không lái xe"

"CATP sẽ chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm, chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên địa bàn", Đại tá Nguyễn Văn Viện nói.

CATP Hà Nội sẽ chủ động phân luồng từ xa, tránh ùn tắc dịp Tết

Chủ động phân luồng từ xa

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết thêm, một trong những mục tiêu quan trọng mà CATP đặt ra là phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông suốt phục vụ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, lễ hội đầu xuân...

CATP cũng sẽ bố trí lực lượng chủ động rà soát các tuyến, nút giao thông trọng điểm điểm trên địa bàn để phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã huy động các lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thông.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, nhất là trên các tuyến ra, vào thành phố dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội đầu xuân 2020.

CATP Hà Nội sẽ huy động và bố trí tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính, chủ yếu dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về nồng độ cồn; các vi phạm tại các đường ngang, cầu chung; vi phạm trên lĩnh vực đường thủy nội địa; vi phạm về trật tự đô thị;

Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tháo dỡ, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, bục, bệ, cầu dẫn, ô dù, lều, bạt... vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Đảm bảo người dân đi lại thuận tiện nhất

Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Văn Viện cho biết, CATP sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả 30 Tổ công tác 141, bố trí lực lượng khép kín thời gian, địa bàn, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ, hàng giả, hàng cấm, thực phẩm bẩn trước, trong và ngay sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngoài ra, CATP cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ, phát huy vai trò chủ động hướng dẫn, giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người dân ở các địa phương khác, khách quốc tế; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế tác phong, thực hiện đúng điều lệnh Công an nhân dân; văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, chiến sỹ khi tiếp xúc với nhân dân nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

"Trong thời gian trước mắt, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng phục vụ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội đầu xuân 2020 trên địa bàn Thủ đô theo Kế hoạch của Công an Thành phố đã đề ra.

Đồng thời, chủ động, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm an ninh, trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; phục vụ nhu cầu mua sắm, du xuân, đón Tết an toàn của nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng" - Phó Giám đốc CATP cho biết.