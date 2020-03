CATP Hà Nội đã khởi tố 4 vụ, 4 bị can lợi dụng dịch bệnh Covid -19 để trục lợi

ANTD.VN -Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, 3 ngày qua CATP đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố

Sáng 30-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid -19 TP Hà Nội đã chủ trì họp trực tuyến với các quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống lây lan dịch bệnh.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, Công an Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện, phường xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cơ sở để thành lập tổ công tác vào từng ngõ, gõ từng nhà và các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng lập danh sách những người nhập cảnh từ 7- 3 đến nay và thực hiện việc giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Kết quả đã rà soát được 4.399 trường hợp. Bao gồm 1.786 người nước ngoài và 2.613 người Việt Nam Trong đó số người có biểu hiện ho, sốt đưa vào bệnh viện là 78 người số người cách ly nhà tại cộng đồng và 2.791 người, số xác định được dương tính với Covid - 19 là 10 người.

Công an các quận, huyện, thị xã đã thực hiện nghiêm túc Công điện số 01, 02 ngày 28 tháng 3 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, từ ngày mùng 10-3 đến nay sơ bộ tính đến 9 h sáng 30-3 đã rà soát, lên danh sách gần 7.261 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên địa bàn, trong đó có 129 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố.

Công an Hà Nội cũng tiếp tục phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương rà soát, triển khai các biện pháp cách ly, theo dõi và xét nghiệm theo quy định. Công an quận, huyện, thị xã đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT tại các điểm và khu vực cách ly của trung tâm Thành phố, các chốt cách ly trên địa bàn phối hợp với lực lượng chức năng thông báo, tuyên truyền không để người dân đến gửi hoặc đưa đồ cho người thân đang cách ly ở khu tập trung; xử lý các hành vi chống đối hoặc cố ý vi phạm, không để xảy ra phức tạp về ANTT tại các khu vực này.

Từ đầu dịch đến nay Công an TP Hà Nội đã lập 639 chốt cách ly với 1.366 CBCS tham gia bảo vệ trên toàn thành phố. Thực hiện các biện pháp hạn chế tích tụ tập đông người từ 0h ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố Hà Nội, các quận, huyện nắm chắc tình hình và tuyên truyền, vận động người dân và các cơ quan để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp trên và tổ chức lực lượng công an tuần tra cả đêm để kiểm tra những hành vi chống đối hoặc các cửa hàng kinh doanh vi phạm, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm.

CATP Hà Nội cũng tục phối hợp để chính quyền địa phương thực hiện cách ly đối với trường hợp tiếp sức F1, F2 đồng thời tăng cường giám sát các trường hợp gia đình không để tình trạng người bị cách ly tại nhà tại cộng đồng tại khu cách ly đi khỏi, trốn; xử lý các hành vi vi phạm, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp chống đối theo quy định.

CATP cũng tăng cường xử lý các hành vi mà đăng tin sai sự thật về dịch bệnh trong không gian mạng và gây hoang mang trong dư luận; kiểm tra các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu

"3 ngày qua CATP Hà Nội đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố", Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết.

Với ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Phó Giám đốc CATP đã giao cho Công an quận Đống Đa đã lập các chốt bảo vệ theo chỉ đạo của thành phố để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn của bệnh viện...