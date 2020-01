CAQ Hoàn Kiếm triệt xóa 45 ổ nhóm tội phạm trong năm 2019

Hôm nay (9-1), Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Tới dự hội nghị có các đồng chí trong Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và cán bộ chiến sỹ Công an quận.

Có thể nói, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác mới, qua công tác nắm và dự báo tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm đã tham mưu cho Công an Thành phố, quận ủy và Ủy ban nhân dân quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền phường huy động cán bộ, nhân dân phối hợp với lực lượng Công an quận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Nhờ đó, an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững và ổn định. Các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; các lễ hội đầu năm 2019; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước… Không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Nguyễn Tuấn Phong và Phạm Thị Dung là hai đối tượng trong ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy mà Công an quận Hoàn Kiếm đã triệt xóa

Năm 2019 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an 18 phường, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, mang lại những kết quả đáng ghi nhận: Điều tra, khám phá 138 vụ phạm pháp hình sự, đạt 79,31%; Triệt phá 45 ổ nhóm, bắt giữ 120 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp; Phát hiện, lập hồ sơ trên 500 vụ án liên quan đến kinh tế, ma túy; không để xảy ra tình trạng hoạt động công khai của các băng, ổ nhóm tội phạm… Đặc biệt, trong năm 2019, Công an quận Hoàn Kiếm đã tích cực phối hợp với các lực lượng có liên quan trong xử lý hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng shisha, bóng cười...

Đáng chú ý, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng và triển khai quy trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ… Xây dựng và thực tập 53 phương án chữa cháy và 17 phương án cứu nạn cứu hộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, sẵn sàng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 24/24h; duy trì đảm bảo các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng hoạt động hiệu quả… nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như các cơ quan doanh nghiệp sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Ông Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai đồng chí Trưởng Công an phường Đồng Xuân (trái) và Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ (phải)

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong năm 2020, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp, tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được và khắc phục những mặt còn tồn tại, trong đó, đơn vị sẽ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Quận ủy, UBND và CATP giải quyết các vấn đề nóng phát sinh. Đặc biệt năm 2020, Công an quận tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo và nhân dân giao phó, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Với những thành tích của CBCS – CAQ Hoàn Kiếm trong năm qua, đơn vị đã vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các cấp ngành.