Cảnh sát quản lý hành chính nỗ lực đổi mới phục vụ người dân

Nữ Thượng tá tận tâm với nghề

Đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, chúng tôi gặp chị Nguyễn Bích Hợi, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH giữa bộn bề công việc cuối năm. Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị là sự giản dị, gần gũi và cũng rất đôn hậu. Nhưng cấp dưới đều nhận xét chị là người lãnh đạo năng nổ, nhiệt tình và làm việc có nề nếp, hiệu quả.

Với một người phụ nữ thì vừa quán xuyến công việc gia đình, nuôi dạy con cái và làm tốt nhiệm tại cơ quan không phải là điều dễ dàng. Có hơn 20 năm làm công tác quản lý hành chính ở cơ sở, trong quá trình công tác, chị không chỉ là người hăng hái, năng nổ, sâu sát thực tế, mà còn có phương pháp làm việc linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, được Chi bộ bình chọn là gương điển hình "Dân vận khéo".

Với cương vị của mình, chị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong đăng ký quản lý cư trú, rút ngắn thời gian đăng ký hộ khẩu từ 15 ngày xuống còn 05 ngày, các hồ sơ đăng ký không phải xác minh rút ngắn từ 07 ngày xuống còn 03 ngày; duy trì tiếp dân tất cả các ngày làm việc trong tuần, đặc biệt là thực hiện mô hình “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về cư trú, chị cùng cán bộ của phòng sắp xếp công việc gia đình để đến từng đơn vị trực tại Bộ phận một cửa, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan theo yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về việc sáp nhập, chuyển giao công tác đăng ký hộ khẩu ở các xã mới nhập về địa bàn thành phố, chị đã cùng các đồng chí trong Chi bộ nhận hồ sơ và lập lại toàn bộ số hồ sơ hộ khẩu của các xã, sắp xếp lại hồ sơ hộ khẩu theo địa danh mới của các xã, phường, đảm bảo 100% tổ, xóm có sổ hộ khẩu gốc quản lý tại nơi đăng ký hộ khẩu, phục vụ tốt công tác đăng ký và quản lý cư trú. Bên cạnh đó, còn tham mưu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, tập huấn nghiệp vụ cho Công an các huyện, thành phố về thu thập thông tin dân cư.

Thượng tá Nguyễn Bích Hợi (thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn công tác thu thập thông tin dân cư tại tổ nhân dân 6 Thành phố Tuyên Quang

Những đóng góp thầm lặng của người cán bộ quản lý hành chính

Yên Bái là một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình khó khăn, dân cư thưa thớt, có nhiều đồng bào dân tộc đang sinh sống trải dài trên các xã vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, tổng số dân trên toàn tỉnh Yên Bái là 850.000 người, qua việc thu thập dữ liệu dân cư có khoảng 112.000 người dân có thông tin sai lệch như: Họ tên, ngày tháng năm sinh…, chiếm khoảng 13,5% dân số. Đến Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Văn Chấn vào một ngày cuối năm, chúng tôi mới thấm thía hết những đóng góp thầm lặng của cán bộ công an nơi đây, khi công việc luôn bận rộn nhưng sự nhiệt tình, hăng say của các anh, chị trong phục vụ nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Trong những con người cần mẫn ấy, có Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng.

Chúng tôi cùng Đại uý Nguyễn Mạnh Hùng xuống Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (đây là một xã đặc biệt khó khăn) để thu thập dữ liệu thông tin dân cư cho bà con nơi đây bằng cách tuyên truyền tiếng dân tộc cho bà con hiểu được nội dung cũng như ý nghĩa quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Bà con dân tộc nơi đây còn hạn chế về nhận thức pháp luật, có những nơi cả đời họ cũng không đi nơi nào xa, nên việc sử dụng đến giấy tờ cũng không cần thiết, dân tộc Dao khi trẻ em đến tuổi trưởng thành có lễ Cấp sắc nên có một tên mới, nên khi đi học hay khi đi làm một số giấy tờ như chứng minh nhân dân lại có một tên khác, không trùng với tên của giấy khai sinh hoặc có rất nhiều trường hợp các gia đình đã chung sống với nhau qua nhiều thế hệ, không có giấy đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, thời tiết và vị trí địa lý đi lại tại đây rất khó khăn, các bản làng vùng sâu, vùng xa bị chia cắt sau những đợt mưa lũ lớn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư”. Do đó, anh đã căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an cũng như của Tỉnh hướng dẫn người dân nơi đây hoàn thiện các thủ tục phục vụ cho việc thu thập thông tin dân cư, đối với những trường hợp người cao tuổi không đến được nơi tập trung, anh cùng tổ công tác của mình đã đến tận nhà để thu thập thông tin cho người dân.

Ông Dung Văn Long (người xã Tú Lệ huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái), người cao tuổi được Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng cùng tổ công tác ủy ban nhân dân xã Tú Lệ đến tận nhà thu thập thông tin. Ông Long nói: “Tôi năm nay đã 90 tuổi, không thể đi lại được, rất cảm ơn các cán bộ đã đến tận gia đình hướng dẫn khai báo thông tin cho tôi”.

Đại uý Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xuống xã Tú Lệ để thu thập dữ liệu thông tin dân cư cho bà con

Hoàng Su Phì là một huyện biên giới ở vùng núi cao của tỉnh Hà Giang, nơi có 12 dân tộc ít người sinh sống. Anh Đặng Láo Xan dân tộc Dao hôm nay đến nhà văn hóa xã Nậm Ty, để nghe tuyên truyền hiểu được quyền lợi của mình để cung cấp dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Hoàng Su Phì. Nhưng để hiểu được cặn kẽ dễ tiếp thu được thông tin, đồng chí Vương Văn Đại - Trưởng công an xã Nậm Ty đã tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc cho bà con dễ hiểu.

Tâm sự với chúng tôi anh Đại nói lợi thế là Người dân tộc Dao sinh ra và lớn lên tại địa bàn nên anh hiểu phong tục tập quán, khi phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước dùng tiếng đồng bào tuyên truyền cho dễ hiểu.

Trưởng công an xã Nậm Ty V đã tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc Dao

Anh Đặng Láo Xan dân tộc Dao đang nghe tuyên truyền dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư

Ở Thôn Tấn Xà, xã Nậm Ty cách Uy ban nhân dân huyện Hoàng Su phì chừng 20 km đường xá đi lại rất khó khăn. Bà PHƯỢNG MÙI MẨY năm nay 97 tuổi không đi lại được mọi công việc đều phải người thân giúp đỡ. Khi thực hiện chương trình thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư tổ công tác cùng với Đại úy Phàn Dao Quyên đã đến tận nơi để thu thập thông tin, Bà Mẩy rất vui mừng khi được cán bộ đến nhà và giúp đỡ.

Bà Phượng Mùi Mẩy 97 tuổi - Thôn Tấn Xà xã Nậm Ty huyện Hoàng Su phì Hà Giang . Cảnh sát QLHC đến tận nhà thu thập Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Cảnh sát QLHC công an Hà Giang tập huấn nghiệp vụ triển khai dự án Dữ liệu quốc gia về Dân cư