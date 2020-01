Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn kịp thời, mưu trí, dũng cảm vì nhân dân phục vụ

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng cán bộ chỉ huy chủ chốt của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đón đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác.

Sau khi nghe đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ CATP Hà Nội báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương những nỗ lực, kết quả của đơn vị và CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT nói chung và phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn nói riêng trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi kiểm tra, chúc Tết

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, bên cạnh việc kiềm chế, phòng ngừa và làm giảm số vụ, thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng của Công an Thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao..., góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Điển hình là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.



Tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vừa qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như các lực lượng khác thuộc Bộ Công an, CATP đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Đồng chí Đại úy - liệt sỹ Phạm Công Huy, thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - CATP Hà Nội và 2 đồng chí Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; đó là những tấm gương dũng cảm để cán bộ chiến sỹ, nhân dân ghi nhớ, học tập.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng đại diện HĐND, UBND TP Hà Nội tặng quà cho CBCS Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi tới gia đình, người thân 3 Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; đồng thời cũng chia sẻ sự mất mát này đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thủ đô nói riêng.



Thông báo khái quát tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa…năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của thành phố năm 2020, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ đối với việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, áp lực lớn về dân số, hạ tầng do đô thị hóa và tình trạng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô luôn tiềm ẩn ở mức cao.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, chúc Tết CBCS Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Vì vậy, lực lượng Công an nhân dân nói chung và CATP, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thủ đô nói riêng cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hội cứu nạn.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô.



Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng mong muốn và tin tưởng, trong năm 2020, với khí thế thi đua mới, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ CATP Hà Nội nói riêng sẽ phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, với quyết tâm và sự cố gắng của toàn lực lượng lập được nhiều chiến công, đúng tinh thần: “Kịp thời – Mưu trí – Dũng Cảm. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.