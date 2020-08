Ngay từ 6h sáng, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã bố trí lực lượng phân luồng đảm bảo ATGT trên các tuyến giao thông trọng điểm của thành phố, nơi diễn ra những điểm thi THPT Quốc gia Bên cạnh lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo ATGT, các chi đoàn CSGT còn cử đoàn viên hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh ở các cổng trường, điểm thi Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường, chính vì vậy lực lượng CSGT tại các điểm thi được tăng cường phân luồng, thực hiện khoảng cách an toàn cho các thí sinh, người dân đi lại, đến điểm thi an toàn Các thí sinh được cấp phát nước uống miễn phí, hoặc nếu chưa có khẩu trang sẽ được CSGT cấp khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ngoài nước uống còn có nước diệt khuẩn, khẩu trang các đoàn viên CSGT mang đến điểm thi hỗ trợ cho thí sinh yên tâm làm bài tốt nhất Do thời gian vào làm thủ tục thi ngắn nên để tiết kiệm thời gian, CSGT hỗ trợ thí sinh rửa tay diệt khuẩn ngay tại khu vực cổng ra vào các điểm thi Dưới cái nắng gắt của tháng Tám, những chiến sĩ CSGT Thủ đô vẫn lặng lẽ cùng các lực lượng khác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia Trong mọi hoàn cảnh, các chiến sỹ CSGT luôn là biển báo bình yên trên các tuyến đường, nhất là những thời điểm diễn ra sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước..

