Cảnh sát giao thông Thủ đô phải tiêu biểu cho sự chuyên nghiệp, quyết liệt và văn hóa

ANTD.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trong chuyến thăm, chúc Tết xuân Canh tý 2020 và kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT tại Phòng CSGT, CATP Hà Nội chiều nay 18-1.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, chủ trì buổi đón tiếp đồng chí Thứ trưởng.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng kết quả công tác năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Theo đó, ùn tắc được kiềm chế, giảm so năm 2018, đặc biệt TNGT giảm cả 3 tiêu chí, nhất là những vụ TNGT với lỗi gây bức xúc dư luận xã hội như lái xe sử dụng bia, rượu, ma túy...

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo lực lượng CSGT Thủ đô phải nâng cao tính chuyên nghiệp, kiên trì, quyết liệt và nhân văn



Cùng với đó, Phòng CSGT đã dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hàng nghìn sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố; triển khai nghiêm túc các kết luận của Đảng, Ban Bí thư, Bộ Công an, Thành ủy về đảm bảo TTATGT; đổi mới phương pháp, kế hoạch đảm bảo ATGT; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc, thành phố các kế hoạch, chuyên đề xử lý nghiêm những vi phạm nổi cộm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT.

Những kết quả trên của Phòng CSGT đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, TP Hà Nội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2019, Phòng CSGT vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, cùng hàng trăm thư khen của lãnh đạo các cấp và nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhắc nhở chỉ huy và CBCS Phòng CSGT phải luôn phát huy truyền thống Anh hùng, thành tích của đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa kết quả công tác, đảm bảo cho nhân dân bình yên



Trưởng Phòng CSGT cũng báo cáo 6 mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Theo đó, Phòng CSGT tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người chỉ huy, lãnh đạo đơn vị theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là những lĩnh vực, chuyên đề chuyên sâu, được dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng vào đảm bảo TTATGT; chủ động nắm và đảm bảo ATGT, xử lý nghiêm những vi phạm gây bức xúc xã hội, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; các lễ hội đầu xuân; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; đa dạng, đổi mới về tuyên truyền, nhấn mạnh vào những lỗi, tình huống thường gặp; nâng cao hiệu quả các tổ công tác 141; phòng chống đua xe trái phép; nâng cao chất lượng chuyên môn đi cùng với tăng cường công tác xây dựng lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Cục CSGT, CATP Hà Nội thăm phòng truyền thống của Phòng CSGT Thủ đô



Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT biểu dương những kết quả của Phòng CSGT; nhất là ấn tượng với những yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an, TP đã được Phòng CSGT giải quyết, triển khai nhanh chóng, rất hiệu quả.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp đồng chí Thứ trưởng đến thăm và chúc Tết, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội vui mừng báo cáo kết quả công tác đảm bảo TTATGT của CATP Hà Nội và Phòng CSGT đã được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao trong chuyến thăm, làm việc với CATP Hà Nội vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà, chúc Tết chỉ huy, CBCS Phòng CSGT Thủ đô



Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng hứa với đồng chí Thứ trưởng những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an sẽ được CATP, Phòng CSGT triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trước mắt, Công an các đơn vị đang vào cuộc quyết liệt, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả với Phòng CSGT để phòng ngừa ùn tắc và TNGT, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động đi lại trước, trong và sau Tết.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục CSGT, CATP và Phòng CSGT



Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng những nỗ lực, kết quả, thành tích của Phòng CSGT đã đạt được trong năm 2019; đồng thời đánh giá việc triển khai những kế hoạch, chuyên đề của CATP Hà Nội nói chung và Phòng CSGT nói riêng đang rất hiệu quả, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô, phục vụ tuyệt đối an toàn hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Đồng chí Thứ trưởng biểu dương trong những ngày qua, kết quả Phòng CSGT đạt được rất tốt, nhất là việc thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ trong xử lý vi phạm liên quan đến bia rượu, góp phần giảm những cảnh tang thương, người dân cấp cứu người thân vì TNGT tại các bệnh viện.

Lưu ý với CATP và Phòng CSGT về những Luật, Nghị định mới được Quốc hội, Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị định 100 của Chính phủ liên quan đến xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm về rượu, bia; những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp mới nhất về việc xử lý nghiêm đối với các vi phạm về TTATGT nhất là liên quan đến rượu, bia, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng nhắc lại 5 nhiệm vụ mà đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khi đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tại Cục CSGT, yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện có hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, chúc Tết Phòng CSGT



Chỉ rõ những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh lực lượng CSGT nói chung và Phòng CSGT Hà Nội nói riêng phải kiểm soát được mọi tình hình hoạt động có liên quan đến TTATGT. Đặc biệt, trước và sau Tết, các lễ hội đầu xuân, CSGT phải không để xảy ra những vụ ùn tắc, TNGT nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lực lượng CSGT phải thể hiện cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, kiên trì, quyết liệt và văn hóa. “Nếu không nâng cao tính chuyên nghiệp thì không làm được, nhất là những đơn vị trọng điểm, đô thị lớn; nếu không kiên trì thì sẽ khó thực hiện hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ; nếu không quyết liệt sẽ khó trấn áp được vi phạm; nếu không văn hóa thì dễ xảy ra những việc không đồng thuận của người dân. Phòng CSGT cần tiếp tục xây dựng văn hóa người CSGT Thủ đô sáng hơn, sâu hơn và chuyên nghiệp, văn minh hơn”- đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Dẫn chứng lại những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được nhân dân đồng tình, ủng hộ liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Phòng CSGT cần mở rộng hơn kết quả trên các mặt công tác khác như đảm bảo TTĐT, lòng đường, vỉa hè, đường sắt, đường thủy. CSGT Thủ đô cần tiếp tục chủ động, giảm TNGT trên cả 3 mặt trận đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Phòng CSGT nhân dịp xuân mới Canh Tý 2020, đồng chí Thứ trưởng tin tưởng trong năm 2020, Phòng CSGT sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tích cao hơn nữa trên mặt trận đảm bảo TTATGT; trong đó tập trung vào những chuyên đề, kế hoạch được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là thực hiện hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ. Đây được xem là điểm nhấn của lực lượng CSGT trong năm 2020.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Nguyễn Văn Viện cùng Ban chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội hứa với đồng chí Thứ trưởng sẽ thực hiện nghiêm, có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an...giao trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT của Thủ đô.