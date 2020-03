Cảnh sát giao thông Thủ đô kiểm tra trực tuyến, xử phạt vi phạm qua "mạng" trong mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm phương châm “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Công điện, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, CATP Hà Nội, cùng với việc hỗ trợ nhân dân chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng CSGT Thủ đô tập trung đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hệ thống camera, chú trọng đẩy mạnh nâng cao kỹ năng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, tất cả vì mục tiêu kéo giảm sâu tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn toàn thành phố.

“Hạn chế hội họp, tụ tập đông người nhằm dồn lực, phòng chống dịch bệnh Covid-19”- chỉ đạo này của lãnh đạo các cấp đã được Ban chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội quán triệt đến tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm.

Đào tạo từ xa, xử phạt vi phạm qua camera

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khi những diễn biến của dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT nhìn nhận: Đây là thời điểm yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, công tác quản lý phải được kích hoạt ở mức cao nhất trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an, đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố.



Bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an: “CSGT Thủ đô chính quy, hiện đại, quyết liệt, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, yêu cầu xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực, trình độ cho CBCS các cấp luôn được Phòng CSGT đặt ra, coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng nhất. Cuộc thi “tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác đảm bảo TTATGT” chính là một biểu hiện sinh động nhất, nhằm cụ thể hóa những yêu cầu chỉ đạo trên.

Phòng CSGT tăng cường xử phạt qua hệ thống camera giám sát, nhằm phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh Covid-19



Mục đích của cuộc thi dưới hình thức một khóa đào tạo trực tuyến, nói như Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, đó là nhằm nâng cao nhận thức về nghiệp vụ, giúp CBCS nâng cao năng lực trình độ, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác của lực lượng CSGT. Thông qua cuộc thi góp phần làm chuyển biển rõ nét, mạnh mẽ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực trình độ của từng CBCS. Đây cũng là phép thử để từng CBCS nhìn nhận lại vị trí, vai trò, năng lực của mình và đặc biệt là ý thức trách nhiệm với công việc.

Với sự cố vấn của Cục CSGT, Ban chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã xây dựng 8 bộ đề câu hỏi cũng như đáp áp các tình huống phục vụ cho cuộc thi, trải đều trên các mặt công tác nghiệp vụ. Cụ thể như, tuần tra kiểm soát vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; xử lý vi phạm hành chính; công tác đăng ký, quản lý phương tiện; dẫn đoàn; xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông; điều tra khám nghiệm tai nạn...

Những câu hỏi mang tính nâng cao về chất lượng nghiệp vụ, cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, hướng tới xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, hợp nhất với các dữ liệu của các bộ, ban, ngành theo tinh thần Chính phủ điện tử... đã được Phòng CSGT đưa ra, coi đó là điểm cộng trong quá trình thể hiện khả năng tư duy quản lý, lãnh đạo, điều hành, xử lý công việc của chỉ huy, CBCS các đơn vị. Có 166 bài dự thi xuất sắc với nội dung toàn diện về các mặt công tác, trong đó chuyên sâu hơn các yêu cầu về năng lực quản trị, lãnh đạo, chỉ huy dưới địa bàn, cơ sở được lựa chọn trong hơn 1.200 bài dự thi. Qua đó, Phòng CSGT đã chọn ra 1 bài dự thi xuất sắc nhất, 2 bài giải Nhì, 3 bài giải Ba và 5 bài đoạt giải Khuyến khích.

Kéo giảm TNGT, hỗ trợ nhân dân phòng dịch bệnh

Tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đã có tác động mạnh mẽ tới tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Trên công tác quản lý, đảm bảo TTATGT của Thủ đô, trong quý 1-2020, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố được Phòng CSGT duy trì ổn định; không xảy ra ùn tắc và đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đặc biệt, TNGT giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Lực lượng CSGT Thủ đô tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19



Cụ thể, trong Quý 1-2020, toàn thành phố xảy ra 232 vụ làm 108 người chết, 140 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 77 vụ, giảm 26 người chết và 66 người bị thương); Hơn 90.000 trường hợp vi phạm các loại đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Phân tích sâu về kết quả giảm cả 3 tiêu chí về TNGT, Đại tá Dương Đức Hải đặt câu hỏi với Ban chỉ huy Phòng CSGT và CBCS các đơn vị: "TNGT giảm sâu do ý thức người dân được nâng cao, hay hiệu quả từ các chuyên đề, kế hoạch tuyên truyền, xử lý của CSGT?" - Rõ ràng, những tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho hoạt động đi lại, tham gia giao thông cũng như chuyên chở hàng hóa giảm.

Những chuyên đề "nóng", trực tiếp dẫn tới TNGT như lái xe vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được CSGT triển khai, đảm bảo tuyệt đối các yếu tố an toàn



Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, kết quả này có được cũng xuất phát ít nhiều từ yếu tố khách quan trên. Vậy khi tình hình dịch bệnh sắp tới được khống chế, hoạt động đi lại, giao thương phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại thì kết quả này có tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh? Đây là câu hỏi được Ban chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội đặt ra, đồng thời yêu cầu chỉ huy các đơn vị cũng như toàn thể CBCS phải luôn chủ động, có phương án, kế hoạch đảm bảo hiệu quả, trong bất kỳ tình huống nào.



Trong điều kiện hiện nay, CSGT phải chủ động tranh thủ vừa nâng cao trình độ chuyên môn, ngày càng hiện đại hóa, chính quy hơn lực lượng, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân. Bên cạnh việc hỗ trợ tốt nhất cho người tham gia giao thông chống dịch Covid-19 như: tặng khẩu trang, nước rửa tay, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thì các khâu kiểm tra, xử lý vi phạm, nộp phạt... chuyển sang trực tuyến, qua mạng Internet ngày càng được đẩy mạnh. Hệ thống camera giám sát, xử phạt của CSGT được tích hợp và đẩy mạnh công năng hiệu quả.

Hà Nội là 1 trong 5 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua "mạng". Điều này không những giảm thiểu thời gian, công sức, tiền bạc của người dân mà còn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng có những dấu hiệu khó lường.

Cũng theo chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội, việc phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 không có nghĩa là công tác tuần tra, xử phạt vi phạm nhất là nồng độ cồn theo Nghị định 100/CP bị sao nhãng. Dưới hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lực lượng CSGT Thủ đô tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người thực thi công vụ, cũng như người được kiểm tra. Toàn bộ các thiết bị, dụng cụ, quy trình thực hiện đều đảm bảo tuyệt đối theo hướng dẫn trên.