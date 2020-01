Cảnh sát giao thông Thủ đô dầm mình trong mưa lớn, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa

ANTD.VN - 1h sáng ngày 25-1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Trong những ngày qua và đặc biệt là tối và đêm giao thừa, 100% CBCS của đơn vị đã ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thông suốt, an toàn. Hiện lực lượng CSGT Thủ đô vẫn đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Trong ngày 30 Tết, do ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra liên tục, với cường độ cao, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố đã bị ngập úng cục bộ. Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động đi lại, tham gia giao thông của người dân.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện nghiêm, hiệu quả các phương án, kế hoạch của CATP Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã xây dựng, triển khai. Tất cả các đơn vị từ trong nội đô đến quản lý những cửa ngõ ra vào thành phố đều phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng với nhau cũng như CSGT các tỉnh, thành lân cận đảm bảo an toàn toàn tuyến.



Tại trung tâm thành phố, mưa lớn diễn ra, trên cơ sở danh sách những điểm thường xuyên ngập úng, đơn vị cũng chỉ đạo các đội CSGT bố trí CBCS làm nhiệm vụ ứng trực, hướng dẫn cho những phương tiện đi lại an toàn, tránh các vị trí ngập, úng.



Đối với những điểm ngập, úng sâu, CSGT thông báo, cũng như phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan như công ty thoát nước, vệ sinh môi trường của thành phố để làm công tác thoát nước, tiêu ngập úng.

Các điểm vui chơi, nơi tập trung đông người dân đón giao thừa, lực lượng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị khác của CATP Hà Nội làm công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT.

Chỉ huy Phòng CSGT cũng cho biết: Tính đến thời điểm này, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn đang được lực lượng CSGT Thủ đô đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh việc phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo đi lại cho nhân dân an toàn, lực lượng CSGT cũng kiên quyết xử lý những lái xe uống rượu bia và điều khiển các phương tiện khác...

Lực lượng CSGT Thủ đô ứng trực xuyên đêm trong mưa để đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại, đón Giao thừa

Trong những ngày qua, CSGT Thủ đô đã triển khai hiệu quả Nghị định 100/CP, đặc biệt là xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm quy định uống rượu, bia và lái xe. Tai nạn giao thông (TNGT) trong những ngày đầu nghỉ Tết so với cùng kỳ năm 2019 đã giảm cả 3 tiêu chí, nhất là TNGT với nguyên nhân xuất phát từ lái xe uống bia, rượu.

Đây là tiền đề quan trọng để CSGT Thủ đô bước sang năm 2020 với khí thế mới, quyết tâm mới và hiệu quả được nâng tầm, ngày càng chuyên sâu, bền vững. Trước mắt, CSGT Thủ đô sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân, hoạt động đi lại trước, trong và sau Tết, cũng như những lễ hội đầu xuân Canh Tý 2020...