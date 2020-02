Thực hiện Công điện chỉ đạo của Cục CSGT cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, do CATP Hà Nội ban hành, Phòng CSGT, CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn Cục CSGT chỉ đạo CSGT các địa phương tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT thực hiện đúng những quy định đảm bảo an toàn cho CBCS cũng như người dân được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như Bộ Y tế khuyến cáo, hướng dẫn Tất cả CBCS không chỉ đeo khẩu trang, găng tay mà dụng cụ, máy đo đều được sát trùng, đảm bảo an toàn Ống thổi được sử dụng là loại ống thổi có van một chiều để đảm bảo an toàn. Loại phễu thổi kiểm tra nồng độ cồn song song trước đó, được Cục CSGT yêu cầu tạm dừng sử dụng Người dân có thể tự kiểm tra và xé giấy bọc của các ống thổi để cho vào máy đo nồng độ cồn Sau khi sử dụng và kiểm tra xong, những ống thổi này được CSGT rút ra cho vào túi tiệt trùng để gom lại theo đúng quy định rác thải y tế, không để xảy ra nguy cơ về vius Corona Phòng CSGT cho biết, tất cả những đơn vị làm nhiệm vụ cũng như kiểm tra nồng độ cồn đều sử dụng khẩu trang, găng tay, thuốc sát trùng. Mỗi ca công tác, chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ đều mang thuốc sát trùng, dụng cụ y tế đảm bảo an toàn Cứ mỗi một trường hợp kiểm tra nồng độ cồn xong, máy đo được sát trùng lại, găng tay được thay mới Trong những ngày qua, những lọ cồn, nước rửa tay tiệt trùng... là dụng cụ không thể thiếu của CSGT khi làm nhiệm vụ

Thực hiện Công điện chỉ đạo của Cục CSGT cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, do CATP Hà Nội ban hành, Phòng CSGT, CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn Cục CSGT chỉ đạo CSGT các địa phương tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT thực hiện đúng những quy định đảm bảo an toàn cho CBCS cũng như người dân được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như Bộ Y tế khuyến cáo, hướng dẫn Tất cả CBCS không chỉ đeo khẩu trang, găng tay mà dụng cụ, máy đo đều được sát trùng, đảm bảo an toàn Ống thổi được sử dụng là loại ống thổi có van một chiều để đảm bảo an toàn. Loại phễu thổi kiểm tra nồng độ cồn song song trước đó, được Cục CSGT yêu cầu tạm dừng sử dụng Người dân có thể tự kiểm tra và xé giấy bọc của các ống thổi để cho vào máy đo nồng độ cồn Sau khi sử dụng và kiểm tra xong, những ống thổi này được CSGT rút ra cho vào túi tiệt trùng để gom lại theo đúng quy định rác thải y tế, không để xảy ra nguy cơ về vius Corona Phòng CSGT cho biết, tất cả những đơn vị làm nhiệm vụ cũng như kiểm tra nồng độ cồn đều sử dụng khẩu trang, găng tay, thuốc sát trùng. Mỗi ca công tác, chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ đều mang thuốc sát trùng, dụng cụ y tế đảm bảo an toàn Cứ mỗi một trường hợp kiểm tra nồng độ cồn xong, máy đo được sát trùng lại, găng tay được thay mới Trong những ngày qua, những lọ cồn, nước rửa tay tiệt trùng... là dụng cụ không thể thiếu của CSGT khi làm nhiệm vụ