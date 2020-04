Để đảm bảo an ninh trật tự đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô đã lên kế hoạch và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Theo đó, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ 15-4 cho đến 14-6-2020 Ghi nhận tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, CATP Hà Nội, gần 21h, các chiến sĩ bắt đầu điểm quân số cho kíp trực đầu tiên, làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến phố trên địa bàn Các chiến sĩ được quán triệt thực hiện nghiêm theo kế hoạch tuần tra của đơn vị Liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô thì CATP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc triển khai đợt cao điểm đảm bảo ANTT trong "mùa dịch" Covid-19 Tham gia tổ tuần tra, cùng với các nam chiến sĩ trong tổ còn có những nữ Cảnh sát cơ động đặc nhiệm Đúng 21h các tổ nhận lệnh lên đường tuần tra theo địa bàn được phân công Mỗi tổ gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đi trên 2 xe máy để có thể tuần tra kiểm soát tốt nhất, hỗ trợ nhau khi phát hiện, truy đuổi các đối tượng nghi vấn Gần 23h đêm 16-4, các tổ công tác thuộc Đại đội 2 kiểm tra rà soát đảm bảo an ninh trật tự trên một số tuyến đường Những trường hợp vi phạm đều được các chiến sĩ xử lý Các tổ công tác cũng tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ Bên cạnh công tác tuần tra đảm bảo ANTT, thì các chiến sĩ cũng không quên nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang cũng như không ra đường khi không cần thiết, thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Các tổ công tác sẽ kết thúc tuần tra vào lúc 1 giờ sáng và bàn giao cho tổ khác làm nhiệm vụ 4 giờ tiếp theo Kế hoạch triển khai đợt cao điểm xác định thực hiện các nội dung, biện pháp trọng tâm, trong đó quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công điện số 03 về tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng chống dịch bệnh Covid-19, và các văn bản chỉ đạo liên quan của Thành ủy, UBND Thành phố

