Cảnh sát Cơ động tuần tra: Những 'điểm tựa' vững chắc trong đêm

ANTD.VN - Hai xe máy, bốn cán bộ Cảnh sát Cơ động trong trang phục đặc trưng, thể hiện sự mạnh mẽ, gọn gàng và uy lực, lặng lẽ di chuyển dưới những ánh đèn đêm - Đó là hình ảnh quen thuộc ở các cung đường của Thủ đô. Nhờ sự cơ động và quyết liệt đấu tranh với tội phạm, các tổ Cảnh sát Cơ động tuần tra được người dân coi như "điểm tựa" vững chắc để giữ gìn an ninh, trật tự trên các nẻo đường.

Những cuộc 'dạo phố... không giống ai'



Từng sát cánh với nhiều tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) trong các chuyến tuần tra, tôi được nghe các anh ví von vui vẻ về những cuộc "dạo phố không giống ai" hằng ngày.

Khi người dân ăn cơm, uống nước xong xuôi, họ bắt đầu chạy xe máy ra đường để hóng gió mát, dạo phố. Đó cũng là lúc các tổ tuần tra của CSCĐ xuất quân để đảm bảo an ninh, trật tự.

Cán bộ CSCĐ kiểm tra kỹ càng vũ khí, công cụ hỗ trợ trước khi lên đường làm nhiệm vụ

"Cũng chạy xe qua lại các tuyến phố như mọi người, giống như dạo phố, nhưng là cuộc dạo... không giống ai", cán bộ CSCĐ chia sẻ vui về công việc đặc thù.

Hằng ngày, các tổ tuần tra tối - đêm - rạng sáng của Trung đoàn CSCĐ được triển khai theo 2 khung giờ: 21h cho tới 1h sáng hôm sau; 1h sáng cho tới 5h. Trước khi triển khai, mỗi tổ công tác được Chỉ huy Đại đội cùng kiểm tra kỹ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phổ biến rõ nhiệm vụ với những lời dặn dò, nhắc nhở kỹ lưỡng.

Các tổ tuần tra CSCĐ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Khi xe nổ máy, lên đường, cũng là lúc tổ công tác hiểu rằng, họ sẽ phải phối hợp rất ăn ý với nhau trong suốt 4 tiếng đồng hồ, để xử lý những tình huống bất ngờ, sẵn sàng đối mặt với những đối tượng manh động khi màn đêm buông xuống.

Trong buổi tuần tra đêm ngày trung tuần tháng 5 này, PV ANTĐ được sát cánh với tổ công tác do Đại úy Nguyễn Minh Đức (Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch.

Có ngồi sau xe và đi theo tổ tuần tra, người ta mới hiểu bản lĩnh của những cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ để người dân yên tâm vui chơi. Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện, tấp xe vào lề đường uống nước, tán gẫu và khoan khoái hưởng làn gió mát, thì 2 chiếc máy tuần tra cần mẫn đều ga, chạy không dừng qua nhiều tuyến phố, trong khi mỗi cán bộ CSCĐ quan sát kỹ từng diễn biến trên đường...

Nhìn thấy tổ tuần tra CSCĐ, người dân vững tin hơn khi di chuyển trong đêm

Hai Bà Trưng, Hàng Bài, rồi lại vòng về Trần Hưng Đạo, lên đê Nguyễn Khoái và đi vào đường Hồng Hà... Cán bộ CSCĐ thuộc kỹ từng góc cua, từng đoạn đường xấu, điểm lồi gồ ghề để lách tránh.

Trên đường Hồng Hà, một nam thanh niên xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm và bóp còi inh ỏi, lao vun vút ngược chiều của tổ tuần tra. Lập tức, 2 xe máy của tổ CSCĐ bố trí thế đón lõng, chặn dừng đối tượng nghi vấn. Dù đang rú ga và bóp còi liên tiếp, nam thanh niên sau đó đã buộc phải chấp hành, do không thể phóng vượt qua "thế trận" dàn sẵn.

Nam thanh niên phóng nhanh, bóp còi liên tục đã bị chặn dừng để kiểm tra hành chính

Cảnh sát tiến hành kiểm tra đồ vật, tư trang mà nam thanh niên mang theo người, khi thấy không có đồ cấm, hàng cấm, và người này xuất trình được đầy đủ giấy tờ, cán bộ CSCĐ đã nhắc nhở việc đeo mũ bảo hiểm, buộc nam thanh niên đội mũ và đeo dây đầy đủ thì mới được di chuyển tiếp.

Cứ như vậy, mọi diễn biến nghi vấn, các đối tượng có biểu hiện bất thường đều bị tổ tuần tra CSCĐ chặn dừng, để kiểm tra và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hành vi phạm pháp nào trên cung đường mà tổ đi qua.

Liên tiếp phát hiện vụ việc phạm pháp

Với đặc thù tuần tra cơ động, có thể bám sát đối tượng nghi vấn theo những cung đường nhỏ hẹp, con ngõ sâu, các tổ công tác CSCĐ là "lớp quét" hiệu quả trong mạng lưới đảm bảo an ninh, trật tự của Công an Thủ đô.

Minh chứng dễ thấy nhất là các tổ tuần tra CSCĐ đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp (tàng trữ trái phép chất ma túy, công cụ hỗ trợ, đi xe trộm cắp...) trong thời gian qua.

Tổ tuần tra chặn dừng những trường hợp nghi vấn và kiểm tra kỹ lưỡng

Ngay trong buổi sát cánh với tổ CSCĐ của C1D2 nói trên, PV ANTĐ tận mắt chứng kiến vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm pháp.

Đó là vào khoảng gần 0h, ở khu vực phố Hàng Bông, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã chặn dừng xe để kiểm tra hành chính. Đối tượng này thấy tổ CSCĐ thì cố tình đi tụt lùi phía sau, song cô ta không biết rằng lực lượng làm nhiệm vụ có thể quan sát mọi hướng để phát hiện chi tiết bất thường.

Đối tượng nữ giấu "cóng" và ma túy đá đã cố tình đi tụt lại phía sau tổ công tác CSCĐ, song vẫn bị phát hiện

Khi một cán bộ CSCĐ của tổ ra hiệu lệnh dừng xe, người phụ nữ vẫn cố nhấn ga, lao về phía trước. Dù vậy, trước sự kiên quyết của lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng đã phải chấp hành đưa xe máy lên vỉa hè để kiểm tra.

Khi vừa mở cốp xe máy, người phụ nữ liền lén rút trong túi đeo trên người ra một chiếc túi khác nhỏ hơn, rồi... giấu sau lưng. Hành vi bất thường này lập tức bị cảnh sát phát hiện, yêu cầu đưa chiếc túi ra để kiểm tra. Bên trong chiếc túi "giấu sau lưng" này có một cóng chứa ma túy đá đã được đốt sơ, bật lửa "khò". Đây là bộ dụng cụ hút ma túy đá của các "dân chơi".

Tang vật trong túi xách của đối tượng nữ, bị tổ CSCĐ thu giữ

Sau khi bị phát hiện, người phụ nữ vẫn tỏ ra rất quanh co. Ban đầu, cô ta nói rằng đây là đồ do "bạn đưa", nhờ mang hộ. Sau đó, đối tượng lại thừa nhận đó là ma túy đá, do "bạn cho".

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Hoàng Linh Chi (SN 1989; trú tại phố Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi mới bị bắt, Chi luôn khẳng định "không biết gì", không sử dụng ma túy, liên tục xin tổ công tác bỏ qua. Song tổ CSCĐ kiên quyết lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Hàng Gai để xử lý. Tại đây, kết quả kiểm tra cho thấy, đối tượng nữ dương tính với ma túy đá.

Sau khi bàn giao xong, tổ CSCĐ lại nổ máy, tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ...

Có nhìn thấy ánh mắt yên tâm, tin tưởng của những người dân đi trên đường vào lúc trời khuya, khi thấy 2 chiếc xe của tổ tuần tra CSCĐ đi qua, mọi người mới hiểu tại sao Cảnh sát Cơ động lại được coi là những 'điểm tựa' vững chắc trong đêm.