Can phạm, phạm nhân được cách ly đủ 14 ngày mới nhập trại

ANTD.VN - Đại tá Chu Xuân Thọ, Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trại tạm giam số 1 đã bố trí hàng chục phòng giam cách ly tạm thời, đủ cho khoảng 400 can phạm, phạm nhân mới nhập trại.

Trao đổi với Báo An ninh Thủ đô, Đại tá Chu Xuân Thọ cho biết, hiện Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội có số lượng can phạm, phạm nhân lớn nhất trong các cơ sở giam giữ của CATP. Bởi vậy công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trại là vấn đề rất quan trọng đang được Bộ Công an, CATP Hà Nội cũng như lãnh đạo chỉ huy trại quan tâm.

Nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngay từ những ngày đầu chống dịch bệnh Covid-19, Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cho CBCS trong đơn vị và can phạm, phạm nhân đang giam giữ tại trại. Tổ chức thực hiện nghiêm quy trình về phòng dịch, điều trị, cách ly, xử lý, tránh lây lan dịch bệnh.

Kiểm tra đo thân nhiệt cán bộ CBCS và người vào trại

Tổ chức tổng vệ tinh trong toàn bộ trụ sở, khu vực giam giữ, phun thuốc khử trùng, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh ít nhất 2 lần/ tuần. Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết, ý thức đến từng CBCS, công nhân viên lao động và can phạm, phạm nhân về những khuyến cáo của Bộ Y tế về tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và cách phòng tránh, chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, yêu cầu CBCS phổ biến, tuyên truyền đến thân nhân, gia đình để hiểu biết, nhận thức rõ ràng về các tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và cách phòng tránh, chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch bệnh.

Trường hợp thân nhân sinh sống cùng CBCS tại gia đình nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... thì CBCS cũng phải báo cáo đơn vị biết để phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi tình trạng sức khỏe, tránh không để dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Từ ngày 25-2, trại cũng dừng việc đến thăm và gửi đồ tiếp tế cho người bị bắt. Với trường hợp đặc biệt, người nhà can phạm phải đeo khẩu trang và sử dụng các biện pháp phòng tránh dịch.

Các phương tiện ra vào Trại tạm giam số 1 đều được phun khử khuẩn

Đêm 6-3, khi xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội, nhận thức việc chống dịch đã bước vào giai đoạn mới, nâng lên một bước, trại đã yêu cầu cán bộ không được đi lễ hội, đến những nơi đông người và đặc biệt không được nghỉ phép, nghỉ bù trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đảm bảo an toàn môi trường quản lý phạm nhân

Thực hiện quan điểm nhất quán “chống dịch như chống giặc”, Đại tá Chu Xuân Thọ cho hay, các cán bộ của trại được yêu cầu trực gấp đôi thời gian bình thường.

Trại cũng yêu cầu CBCS sử dụng khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ; thực hiện tổng vệ sinh, dọn dẹp phòng làm việc, phòng ở tập thể gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt, hàng ngày ban chỉ huy trại đã bố trị tổ cán bộ y tế chốt trực tại cổng 24/24h để đo thân nhiệt tất cả những trường hợp, kể cả CBCS của trại và phun thuốc khử trùng tất cả những phương tiện ra vào cơ quan. 100% CBCS trong đơn vị cũng như cán bộ đơn vị ngoài, công dân đến liên hệ công tác đều phải đeo khẩu trang phòng dịch.

Bên cạnh đó, trại còn chủ động lắp thêm bồn rửa tay, có đầy đủ xà phòng, nước sát trùng… yêu cầu tất cả CBCS, can phạm, phạm nhân phải rửa tay sạch sẽ trước khi vào khu giam, hay khu vực cổng trại.

Ngoài ra, trại đã chủ động đề ra các biện pháp giải quyết, xử lý ban đầu trong trường hợp phát hiện CBCS trong đơn vị, cán bộ ngoài đơn vị đến liên hệ công tác hoặc can phạm, phạm nhân mới nhập trại, đang giam giữ tại trại có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh để tiến hành biện pháp cách ly theo quy định.

Để phòng ngừa dịch bệnh đối với can phạm mới nhập trại, đơn vị đã chủ động bố trí khu vực cách ly tạm thời (trong thời gian tối thiểu 14 ngày) để giam giữ số can phạm, phạm nhân mới nhập trại; đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, thường xuyên tổ chức khám sức khỏe, chăm sóc y tế cho số can phạm này theo đúng quy định. Sau khi hết thời gian 14 ngày tạm thời cách ly, trường hợp can phạm, phạm nhân nào sức khỏe ổn định, không có vấn đề gì bất thường mới được điều chuyển về các buồng giam.

Trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt, khó thở... nghi ngờ mắc dịch bệnh Covid-19 sẽ được cách ly và báo cáo Công an thành phố, cũng như các đơn vị có liên quan theo quy định. Bên cạnh đó, lãnh đạo chỉ huy trại thường xuyên họp giao ban để chỉ đạo kịp thời, thống nhất biện pháp giải quyết sự việc phát sinh liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Bệnh xá trưởng Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội thông tin: "Nhờ chủ động triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19, tính đến thời điểm này, chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại trại…".