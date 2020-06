Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, được thành lập với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Giống ngựa được lựa chọn làm kỵ binh có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, có sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn... Đoàn kỵ binh đi qua tòa nhà Quốc hội trước sự chứng kiến của các đại biểu Từ khi thành lập, Đoàn CSCĐ Kỵ binh được đánh giá đã bước đầu hoàn thành các các nhiệm vụ được giao Đoàn cảnh sát cơ động Kỵ binh đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định của Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thành lập để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong những tình huống cấp thiết, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình rất phức tạp không thể cơ động bằng phương tiện ôtô, xe máy Ngoài ra còn có thể sử dụng lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ cấp quốc gia như đón nguyên thủ quốc gia; tham gia diễu binh, diễu hành cấp nhà nước Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh nhằm từng bước tăng cường năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát cơ động Đoàn CSCĐ Kỵ binh là đơn vị mới được thành lập nhưng đã chủ động từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình, tài liệu, biện pháp và chế độ chính sách có liên quan đến công tác huấn luyện và sử dụng ngựa Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã bước đầu hoàn thành các các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian qua Hiện tại, đàn ngựa đã sinh sản được 4 ngựa con, tăng tổng số đàn ngựa lên 109 con Trong công tác huấn luyện đã nhanh chóng thuần hóa, huấn luyện và làm chủ được 65/71 ngựa hoang dã, nắm chắc các kỹ năng cơ bản và nâng cao Trước đó, sáng 6-6, nhiều người dân Hà Nội đã rất bất ngờ khi chứng kiến buổi diễn tập của lực lượng CSCĐ Kỵ binh, tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội Nhiều người tỏ ra phấn khích, háo hức chứng kiến cảnh kỵ binh cưỡi ngựa nghiêm trang duyệt binh hàng ngũ ngay ngắn trước Lăng Bác và toà nhà Quốc hội Được biết, Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng, huấn luyện ngựa Đơn vị tiếp tục quy trình thuần hóa, huấn luyện ngựa nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT...

