CBCS Công an quận Nam Từ Liêm tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn khu cách ly Chốt đầu tiên ở cửa chính trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, lực lượng bảo vệ của nhà trường kiểm tra thân nhiệt tất cả những người ra vào Lời chào đặc biệt của những chiến sỹ quân đội bên trong khu cách ly Hóng đợi niềm vui trong những ngày cách ly Bộ đội gọi loa mời người cách ly xuống nhận đồ tiếp tế bằng những câu nói thú vị, hài hước Đồ tiếp tế sau khi được khử khuẩn đã đến tận tay người nhận Thượng tá Phạm Văn Tuân, Phó ban chỉ huy quân sự quận đọc bài tuyên truyền về phòng dịch thông qua hệ thống loa phóng thanh Bác sỹ tận dụng ghế đá trong khu cách lý để làm bàn làm việc Một trận "cầu chiến" bất phân thắng bại Phòng làm việc dã chiến kiêm kho chứa đồ được dựng lên nhanh chóng trong 2 ngày , để lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch có nơi ở tạm "Phòng làm việc" của lực lượng bộ đội tham gia chống dịch, ở đây các anh hàng ngày cập nhật số lượng người đến, người chuyển để báo cáo lên cấp trên Niềm vui của những người trực chốt khi được người dân quan tâm, ủng hộ bằng những cốc nước đậm nghĩa tình Dù đã khuyến cáo hạn chế gửi đồ tiếp tế nhưng rất nhiều người vẫn gửi đồ tiếp tế cho người thân bất kể giờ giấc và lực lượng làm nhiệm vụ phải tập hợp lại chờ đến giờ mới đưa vào khu cách ly

