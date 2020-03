Lực lượng CAP Phương Mai và CAQ Đống Đa lập rào chắn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai Các chiến sỹ Công an khẩn trương làm nhiệm vụ chốt chặn, cách ly Bệnh viện Bạch Mai CAQ Đống Đa và các đơn vị chức năng khác của Bệnh viện Bạch Mai đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cách ly toàn bộ khu vực bệnh viện Mọi người ra vào bệnh viện đều được kiểm soát chặt chẽ Lực lượng Công an và bảo vệ bệnh viện thường xuyên ứng trực tại khu vực cổng bệnh viện 24/24h Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và chỉ huy CAQ Đống Đa đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp cách ly bệnh viện an toàn Toàn bộ khu vực Bệnh viện Bạch Mai đã được cách ly, phòng chống dịch Covid-19

