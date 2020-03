Tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 về việc trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia, UBND TP giao nhiệm vụ của khu cách ly tập trung. Ngay từ ngày 29-3, các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng tổ chức dọn dẹp, bố trí cơ sở vật chất Ngoài lực lượng quân đội, y tế, công an, dân quân tự vệ cũng được huy động để hoàn tất khối công việc lớn Tại đây, các đơn vị bố trí mỗi phòng 8 người, đảm bảo khoảng cách an toàn Các đồ dùng cần thiết được chuẩn bị gọn gàng, sẵn sàng Các đơn vị đã phun khử trùng toàn bộ khuân viên trung tâm Cùng với đó, trong sáng 31-3, các cán bộ, nhân viên, chiến sỹ phục vụ tại Trung tâm này đã được lấy mẫu xét nghiệm Đây là một trong những công việc ưu tiên để đảm bảo chuẩn bị đón người cách ly Khoảng 11h trưa cùng ngày, đã có 6 công dân đầu tiên được đưa đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Những người này được cán bộ bố trí nơi ở, sinh hoạt Căn phòng nơi các công dân sinh hoạt trong thời gian cách ly được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Các nguồn lực như con người, nhu yêu phẩm cần thiết đã sẵn sàng đón người cách ly phòng chống dịch Covid 19.

