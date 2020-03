Bên ngoài khu nhà ở học sinh sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp ngày 24-3 Các lực lượng chức năng ngăn barie nhiều vòng khép kín Các chốt trực được bố trí 24/24 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự Quận Hoàng Mai đã huy động lực lượng Công an cơ sở phối hợp với dân phòng, Bảo vệ dân phố hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh Bên trong khu cách ly rất đông du học sinh, lao động nước ngoài trở về nước được tập trung bố trí sinh hoạt tại các phòng Các công dân được nhân viên y tế, bộ đội hướng dẫn, nhắc nhở sử dụng nước rửa tay khô thường xuyên Ngoài ra, khẩu trang y tế cũng được phát tận tay các công dân cách ly Mỗi ngày hai lần để đảm bảo phòng ngừa lây lan dịch Cùng với đó, các nhân viên y tế, bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự quận thường xuyên kiểm tra thân nhiệt và động viên người cách ly tuân thủ các quy định về phòng dịch Bên ngoài khu vực cách ly an toàn, trật tự, không xảy ra trường hợp tụ tập lộn xộn Khu cách ly Tứ Hiệp Pháp Vân đảm bảo cung cấp đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân vì vậy người nhà không cần "tiếp tế" không cần thiết Cùng với sự chung tay của cả xã hội, người dân và chính quyền... ...với quyết tâm cao nhất, Hà Nội sẽ cùng cả nước chiến thắng dịch Covid 19.

Bên ngoài khu nhà ở học sinh sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp ngày 24-3 Các lực lượng chức năng ngăn barie nhiều vòng khép kín Các chốt trực được bố trí 24/24 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự Quận Hoàng Mai đã huy động lực lượng Công an cơ sở phối hợp với dân phòng, Bảo vệ dân phố hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh Bên trong khu cách ly rất đông du học sinh, lao động nước ngoài trở về nước được tập trung bố trí sinh hoạt tại các phòng Các công dân được nhân viên y tế, bộ đội hướng dẫn, nhắc nhở sử dụng nước rửa tay khô thường xuyên Ngoài ra, khẩu trang y tế cũng được phát tận tay các công dân cách ly Mỗi ngày hai lần để đảm bảo phòng ngừa lây lan dịch Cùng với đó, các nhân viên y tế, bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự quận thường xuyên kiểm tra thân nhiệt và động viên người cách ly tuân thủ các quy định về phòng dịch Bên ngoài khu vực cách ly an toàn, trật tự, không xảy ra trường hợp tụ tập lộn xộn Khu cách ly Tứ Hiệp Pháp Vân đảm bảo cung cấp đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân vì vậy người nhà không cần "tiếp tế" không cần thiết Cùng với sự chung tay của cả xã hội, người dân và chính quyền... ...với quyết tâm cao nhất, Hà Nội sẽ cùng cả nước chiến thắng dịch Covid 19.