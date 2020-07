Cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

ANTD.VN - Nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ, chiều 27-7, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Vòng hoa của đoàn Đại biểu Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”, đã được thành kính dâng lên để tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương Binh - Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2020), cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh vì đất nước, vì sự bình yên của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội xúc động bày tỏ: “Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng. Nêu gương chiến đấu ngoan cường, sự hy sinh quả cảm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ đã lập nhiều thành tích xuất sắc, nêu cao tinh thần tận tụy, sáng tạo vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Hoàng Trọng Chung báo cáo sơ bộ kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020. "Ngay từ đầu năm 2020, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ trong đơn vị. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người có công với cách mạng, thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Qua các hoạt động ý nghĩa này, đã giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay" - Đồng chí Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nhấn mạnh.

Với những thành tích đạt được, Phòng Tổ chức cán bộ đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc; nhiều năm liền đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp…

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao.