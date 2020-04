Cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Kinh tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

ANTD.VN - Cán bộ chiến sĩ, Đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an vừa phối hợp với Bệnh viện 198 - Bộ Công an tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thế cán bộ chiến sĩ CAND tích cực tham gia hiến máu vì một xã hội khoẻ mạnh, nhân văn, vì sức khoẻ cộng đồng, vừa qua, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã phối hợp với Bệnh viện 198 - Bộ Công an tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đầy ý nghĩa.

Cán bộ chiến sĩ, Đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an tích cực hiến máu tình nguyện

Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ chiến sĩ, Đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ Cục An ninh kinh tế, qua đó góp phần bổ sung lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh.

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

Đây là hành động thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với xã hội của cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Kinh tế nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND nói chung.

Hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm với xã hội của người chiến sĩ CAND