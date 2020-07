Cách xem kết quả và điểm chuẩn thi lớp 10 Hà Nội

Gần 88.000 thí sinh Hà Nội đang hồi hộp chờ kết quả và điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện tại, Ban chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 đang thực hiện theo tiến độ công tác chấm thi. Theo đó, đến ngày 3/8, điểm bài thi của các môn thi sẽ được công bố điểm trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn.

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm bài thi trên Báo An ninh Thủ đô điện tử tại địa chỉ http://www.anninhthudo.vn/.



Cũng trong ngày 3/8, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021 của từng trường THPT công lập và các trường có lớp chuyên.

Được biết, để đảm bảo việc chấm thi nghiêm túc, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập một ban chấm thi và một ban làm phách, huy động 1.700 giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi. Trong đó, một nửa là giáo viên THCS, nửa còn lại là giáo viên THPT.

Địa điểm chấm thi được rà soát, chọn lựa bảo đảm các yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận tại ban chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày và bảo đảm các điều kiện khác theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành.