Các cơ sở cần nâng cao ý thức phòng cháy

ANTD.VN - Đó là khuyến cáo của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại buổi diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm vào ngày 19-12.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC - CNCH) tại các cơ sở kho xưởng sản xuất nói chung, Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm thắt chặt quản lý đối với các cơ sở, cùng với đó là các biện pháp cụ thể để phòng cháy hiệu quả, không để cháy lớn gây hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng phát biểu, chỉ đạo tại buổi diễn tập PCCC và CNCH

Tuy nhiên, với tình hình cháy nổ mùa hanh khô có diễn biến phức tạp, ngoài việc chủ động, tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý của lực lượng chức năng thì các cơ sở cần chủ động nâng cao ý thức với công tác PCCC để hạn chế tối đa cháy và thiệt hại do cháy gây ra”.

Lực lượng CNCH dùng xe thang cứu người mắc kẹt trên tầng cao

Tình huống cháy giả định khoảng 9h ngày 19 - 12, tại khu vực kho hàng hóa của cơ sở trong cụm công nghiệp xảy cháy. Nguyên nhân do nhân viên cơ sở sơ xuất bất cẩn, sử dụng sai quy trình máy đóng gói, nhưng do phải ra ngoài nên đã không trông coi, không tắt máy trước khi ra khỏi phòng. Chập điện xảy ra tại động cơ máy đóng gói, nguồn nhiệt gia tăng làm nung nóng lớp nhựa cách nhiệt của dây dẫn điện, sau một khoảng thời gian đạt tới nhiệt độ bắt cháy, ngọn lửa bùng lên làm cháy động cơ máy và bén vào các sản phẩm, chất cháy xung quanh. Do vận tốc cháy lan của thùng giấy, vải rất lớn, nên trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã cháy lan theo chất cháy sinh ra nhiều khói, khí độc, bao trùm toàn bộ khu vực phòng máy đóng gói và có nguy cơ lan ra toàn bộ khu vực kho hàng.

Nhiều nạn nhân mắc kẹt trong nguy hiểm đã được cứu thoát đưa đến nơi an toàn

Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của cơ sở đang trong quá trình bảo dưỡng, nên không được kích hoạt. Khi xảy cháy, mọi người hô hoán nhau chạy nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm để thoát nạn; trong quá trình này, do số lượng người đông và chen lấn xô đẩy nhau, trong khi khói, khí độc bao phủ nên vẫn còn nhiều người bị thương, mắc kẹt tại các khu vực bên trong nơi xảy cháy.

Ngay khi phát hiện đám cháy, nhân viên kỹ thuật thường trực của cơ sở đã báo động qua hệ thống báo cháy; Đồng thời lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai các biện pháp cứu hộ, thoát nạn.

Trước nguy cơ đám cháy bùng phút lớn, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã báo cáo và xin chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC - CAQ Bắc Từ Liêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Bắc Từ Liêm triển khai đội hình chữa cháy

Nhanh chóng có mặt và triển khai đội hình chữa cháy, CNCH, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tiếp cận các mũi công bằng xe thang, cửa thoát nạn của tòa nhà để tìm kiếm cứu nạn.Chạy đua với thời gian, trong ít phút các nạn nhân mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Diễn tập là biện pháp kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng, thiết bị, phương tiện nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó với sự cố xảy ra. Đây cũng là biện pháp tuyên truyền trực quan, sinh động hiệu quả đến các cơ quan, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp để nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy”.