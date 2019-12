Cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết duy trì an ninh, ổn định ở Đông Nam Á

ANTD.VN - Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ấn Độ, Trung tướng Amarjeet Singh Bedi, đánh giá kể từ khi lực lượng tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ngày 22-12-1944, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh, đang đóng vai trò là lực lượng bình ổn trong khu vực. Ông Bedi đồng thời khẳng định cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á.

Tham dự buổi lễ có khoảng 200 khách mời là đại sứ, đại diện các phái bộ ngoại giao và đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước

Tuyên bố trên được ông Bedi đưa ra khi phát biểu với tư cách khách mời tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019), 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019) và công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 vừa diễn ra tại Thủ đô New Delhi do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ trì. Tham dự buổi lễ có khoảng 200 khách mời là đại sứ, đại diện các phái bộ ngoại giao và đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước có trụ sở tại New Delhi.

Ông Bedi khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ dựa trên sự tin cậy bền vững, trong đó hợp tác quốc phòng là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ đối tác này. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á và giải quyết tất cả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở đó.

Theo Trung tướng Bedi, Ấn Độ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn khác nhau như ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ông nhấn mạnh đang có không gian rộng lớn để hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa và Ấn Độ mong muốn nâng mối quan hệ song phương với Việt Nam lên một tầm cao mới vì sự phát triển và thịnh vượng chung. Ông nêu rõ: "Tôi chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới và Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ có những đóng góp lớn hơn cho phát triển, tiến bộ và hòa bình của nhân loại cũng như sự phát triển toàn diện”.

Đại tá Nguyễn Quang Chiến - Tùy viên Quốc phòng tại Ấn Độ, nhận định hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới. Tuy nhiên, thế kỷ 21 tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp, khó lường. Đại tá Nguyễn Quang Chiến khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế, tích cực và chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh. Dẫu vậy, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ khi chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc bị xâm phạm.

Giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019, Đại tá Nguyễn Quang Chiến tái khẳng định Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung.