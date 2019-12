Buộc Facebook, Google gỡ bỏ hàng loạt tài khoản giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Facebook, Google phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Năm 2019, Cục PT-TH&TTĐT đã chủ động đàm phán, đấu tranh quyết liệt với Facebook và Google, buộc 2 nền tảng này phải tích cực hợp tác, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp ngăn chặn tình trạng phát tán tin giả, thông tin xấu độc, tài khoản giả mạo trên nền tảng Facebook và Youtube.

Cụ thể, đối với Facebook, trong năm 2019, mạng xã hội này đã gỡ bỏ 207 tài khoản, trong đó có tài khoản giả mạo các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước (46 tài khoản), còn lại tài khoản tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu độc, kích động chống phá Nhà nước Việt Nam; gỡ bỏ 244 link rao bán sản phẩm bất hợp pháp; 271 link phát ngôn gây thù hận, bôi nhọ đối với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức; gỡ bỏ 330 fanpages quảng cáo game cờ bạc, đổi thưởng.

Đối với Google, trên Youtube đã ngăn chặn và gỡ bỏ 9.501 video vi phạm. Đặc biệt, thực hiện yêu cầu của Bộ TT-TT, Google hiện đã ngăn chặn truy cập từ Việt Nam vào 19/62 kênh Youtube phản động thường xuyên đăng tải nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam, chứa khoảng 5.000 video clip. Các kênh còn lại Youtube đang tiếp tục xem xét, ngăn chặn.

Trên Google Play, Google đã gỡ 108/111 game trong đó có 104 game bài và 1 game có tên “Lấy lại quê hương” có nội dung phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam và các game không phép.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục PT-TH&TTĐT, Facebook gần đây rất ít hợp tác trong ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật, ngay cả khi những bài viết rõ ràng nói xấu, xuyên tạc về các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhưng Facebook vẫn cố tình không gỡ bỏ. Facebook vẫn luôn có lý do là không vi phạm các quy định, tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Việc này cho thấy Facebook đặt tiêu chuẩn cộng đồng của họ cao hơn pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, đối với những vấn đề có liên quan mật thiết đến tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động và các giá trị mà Facebook theo đuổi (dân chủ, nhân quyền tự do Internet, tự do ngôn luận) thì Facebook kiên quyết không nhượng bộ do đang chịu sức ép lớn. Đó là lý do Facebook từ chối gỡ bỏ các trang phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trong khi đó, Google tiếp tục thể hiện thiện chí hợp tác với Việt Nam. Tuy nhiên, theo Cục PT-TH&TTĐT, việc hợp tác với Google vẫn đang dừng ở mức thụ động, họ chỉ thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các video clip xấu độc khi có yêu cầu của Bộ, chưa có phương án chủ động ngăn chặn việc đăng tải những thông tin xuyên tạc, chống phá Nhà nước trên Youtube. Thậm chí, Google còn để người dùng tái đăng những clip vi phạm đã bị gỡ bỏ. Những vi phạm của Facebook và Google cần được xử lý nghiêm khắc hơn.

Theo kinh nghiệm quản lý mạng xã hội tại Hàn Quốc, chỉ những người được định danh (xác thực ID trực tuyến với mã số cá nhân được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia) mới đăng tải và nhận xét trên các trang thông tin điện tử;

Tại Trung Quốc, quốc gia này cũng yêu cầu những người dùng phải cung cấp tên thật và phải đồng ý với thỏa thuận “tuân thủ luật pháp và các quy định, hệ thống xã hội, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trật tự công cộng, đạo đức xã hội và đảm bảo tính xác thực với thông tin họ cung cấp”; các mạng xã hội, trang tin chỉ cho phép các thành viên đã được xác thực danh tính mới được đăng bài và đăng nhận xét.

Tương tự, tại Nga, nếu phát hiện thông tin vi phạm, cơ quan quản lý yêu cầu website gỡ bỏ thông tin này trong vòng 3 ngày, không kể doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Nếu chủ website không gỡ bỏ thì sẽ bị chặn trên toàn lãnh thổ. Các công ty lớn như Facebook, Google, Twitter cũng cấp quyền cho Roskomnadzor tự đóng các nội dung vi phạm.

Bởi vậy, thời gian tới, các cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ hoàn chỉnh hành lang pháp lý để tăng cường quản lý các nền tảng này, bảo vệ người dùng trong nước khỏi các thông tin xấu độc và tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cạnh tranh.