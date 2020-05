Bộ Tư lệnh Thủ đô phải làm tốt công tác nhân sự khóa mới, tuyệt đối không được chủ quan

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chiều nay, 20-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô - Trưởng đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô là 1 trong 3 đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến ngày 15-5, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức xong đại hội. Tính đến ngày 20-5, có 26/30 đảng bộ quân sự quận, huyện, thị xã tổ chức xong đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển báo cáo tại hội nghị

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được triển khai khẩn trương, bảo đảm chất lượng. Đến nay, các văn kiện Đại hội đã được sự chỉ đạo, góp ý kiến của Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Tổ công tác số 4 của Tổng Cục chính trị.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành quy trình nhân sự khoá mới đối với các đồng chí tái cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025…

Với tiến độ như vậy, dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5-2020.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đặc biệt, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô được tiến hành nghiêm túc, công phu, đúng tiến độ.

Đồng chí Vương Đình Huệ kết luận hội nghị

Về các nội dung chuẩn bị đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, trong dự thảo Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nêu rõ vị trí đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Từ đó, nhận thức rõ vai trò của lực lượng bảo vệ quốc phòng Thủ đô - đầu não chính trị, hành chính của đất nước.

“Đối với Thủ đô, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn. Đề nghị các đồng chí làm rõ trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn...” - Bí thư Thành ủy lưu ý.

Đối với công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phải rà soát thực hiện đúng Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, thực hiện các quy trình, các bước thật chu đáo, chắc chắn, bảo đảm lựa chọn được những cán bộ thật xứng đáng để bầu vào cấp ủy khoá mới.

Nhất trí với phương án dự kiến của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về thời gian tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục chuẩn bị thật kỹ lưỡng, phấn đấu tổ chức Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô thật sự mẫu mực về cả nội dung và hình thức.