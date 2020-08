Bộ trưởng Tô Lâm: Tuyệt đối không bị động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở Thủ đô

ANTD.VN - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Hà Nội là trọng tâm, trung tâm về an ninh của cả nước nên cần phải xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, tuyệt đối không bị động.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm góp ý tại hội nghị

Chiều nay, 7-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì.

Phát biểu góp ý tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, Hà Nội là Thủ đô nên cần rất quan tâm đến các yếu tố phát triển bền vững. Hà Nội những năm qua đã có sự phát triển mạnh mẽ song để nói về bền vững thì vẫn còn rất nhiều vấn đề phải lưu tâm, nghiên cứu thêm, từ môi trường tới hạ tầng đô thị…

“Hà Nội đang có đà và rất nhiều điều kiện thuận lợi để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội nhưng nếu chúng ta không chú trọng đến yếu tố bền vững thì những lợi thế đó sẽ dần trở thành bất lợi. Chẳng hạn về nguồn lực đất đai của Hà Nội, nếu không quan tâm đến yếu tố bền vững thì sẽ không còn đất để thu hút đầu tư, các nhà đầu tư sẽ đi địa phương khác…” – đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phân tích.

Đi vào một số nội dung cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ, ông rất mong muốn Hà Nội có một quy hoạch Thủ đô, quy hoạch kiến trúc với tầm nhìn dài hạn. Theo Đại tướng Tô Lâm, người dân, doanh nghiệp đều mong muốn được biết thành phố Hà Nội quy hoạch phát triển thành phố trong 10 năm tới ra sao, 50 năm tới ra sao, thậm chí 100 năm tới ra sao, có bao nhiêu vành đai, bao nhiêu trục đường lớn, phát triển về hướng nào, chỗ nào được quy hoạch làm đô thị… Ở các nước trên thế giới, các Thủ đô, thành phố lớn đều có quy hoạch như vậy.

Khi thành phố làm tốt được quy hoạch này, sản phẩm quy hoạch được công bố công khai thì không những tạo được niềm tin mà còn là cơ sở, là động lực để phát triển Thủ đô bền vững. “Thậm chí, Thủ đô phải làm mẫu mực cho cả nước về vấn đề này, để các tỉnh, thành phố khác nhìn vào” – đồng chí Tô Lâm nói.

Quang cảnh hội nghị

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã có sự phối hợp rất chặt chẽ, công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn Thủ đô đã làm rất tốt. Hà Nội là thành phố hòa bình, được thế giới đánh giá cao, là điểm đến an toàn… Đó là điều rất đáng mừng.

“Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Đảng ủy Công an Trung ương xác định, đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự của Hà Nội, không được phép để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phải giữ an toàn tuyệt đối. Bởi nếu để sự việc xảy ra rồi thì không có điều kiện, không có cơ hội để rút kinh nghiệm” – Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu ngành Công an cho rằng, thành phố Hà Nội cũng cần phải xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất. Các cấp, các ngành của thành phố phải hết sức quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt nhất công tác này.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, xác định Hà Nội là trọng tâm, trung tâm về an ninh của cả nước nên Bộ rất quan tâm, chỉ đạo, đầu tư, bố trí biên chế, nhân sự cho CATP Hà Nội.

“Cán bộ chiến sĩ Công an của Hà Nội đều được đánh giá cao, với nhiệm vụ, khối lượng công việc rất lớn, rất vất vả. Công an quận của Hà Nội mỗi năm có thể khởi tố hàng nghìn vụ án, trong khi có những tỉnh cả năm chỉ khởi tố khoảng vài trăm vụ” – Đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị CATP Hà Nội trong Nghị quyết đại hội của Đảng bộ CATP sắp diễn ra tới đây phải có những đề nghị, kiến nghị với Thành ủy, thành phố cụ thể hơn về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng cũng mong muốn trong báo cáo chính trị đại hội của Đảng bộ thành phố Hà Nội phải nhấn mạnh đến công tác này, định hướng công tác đảm bảo an ninh trật tự của Thủ đô ở mức cao nhất.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng góp ý Hà Nội cần phải quan tâm hơn đến công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo. Theo Bộ trưởng, Hà Nội là thành phố lớn, là Thủ đô của cả nước thì phải cố gắng không để có hộ nghèo…