Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai

ANTD.VN - Ngày 23/12/2019, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt Đội danh dự Công an tỉnh Đồng Nai

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Công an, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khái quát về tình hình và những kết quả nổi bật thời gian qua của Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng hoa chào mừng

Đại tướng Tô Lâm

Theo đó, lực lượng Công an Đồng Nai đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá hàng trăm băng, ổ nhóm tội phạm, trong đó 9 băng tội phạm nguy hiểm.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai

Trong năm, tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt 83,6%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật được Công an Đồng Nai siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy chế, chế độ công tác; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh cao những kết quả mà Công an tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua trên các mặt công tác. Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp để chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Công an Đồng Nai đã thực hiện tinh gọn từ 42 đơn vị trực thuộc xuống 38 đơn vị; bố trí chức danh Trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương.

Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng đã tích cực thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Công an Đồng Nai trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phải trở thành trung tâm đoàn kết, gương mẫu. Kiên quyết chẩn chỉnh những tồn tại, hạn chế, làm trong sạch nội bộ, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Công an Đồng Nai cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trước mắt, Công an tỉnh Đồng Nai cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm về ma túy; các băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng; hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng… cũng như kiểm soát chặt tình hình vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo cho người dân được đón Tết bình yên.