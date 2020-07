Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ và gia đình thương binh

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2020), ngày 27-7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong CAND trên địa bàn Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác thăm hỏi, tri ân thân nhân liệt sỹ Tô Ân

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và các phòng chức năng thuộc CATP cùng đi với Đoàn công tác của Bộ trưởng Tô Lâm.

Thăm và tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Tô Ân, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình liệt sỹ. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tố quốc.



Liệt sỹ, Nhà báo Tô Ân từng là Trưởng phòng Biên tập Quân sự, nay là Phòng biên tập Quốc phòng - An ninh của Báo Quân đội nhân dân.

Vào những năm kháng chiến chống Mỹ, trong một lần làm nhiệm vụ đưa tin chiến trường, Nhà báo, liệt sỹ Tô Ân đã trúng bom của của không lực Hoa Kỳ ở khu vực địa phận huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, con trai Nhà báo, liệt sỹ Tô Ân bày tỏ nguyện cố gắng làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ các anh hùng Thương binh - Liệt sỹ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ Đậu Văn Ngôn

Đến thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đậu Văn Ngôn, Nguyên Trưởng Ban bảo vệ chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Bộ Trưởng Tô Lâm xúc động và khâm phục trước sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ.

Trong một chuyến công tác luồn sâu vào vùng địch ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, liệt sỹ Đậu Văn Ngôn cùng đồng chí, đồng đội đã rơi vào ổ phục kích của địch. Đồng chí Ngôn đã mưu trí, dũng cảm tổ chức lực lượng chiến đấu, tiêu hao nhiều sinh lực địch và anh dũng hy sinh.

Thăm và tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đồng chí Bộ Trưởng Tô Lâm đã thắp hương tri ân sự cống hiến, hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Tài Hải. Bộ Trưởng Tô Lâm bày tỏ biết ơn sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ, trong một gia đình có truyền thống cách mạng.

Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Tài Lạc

Liệt sỹ Nguyễn Tài Hải là con trai của liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Tài Lạc, đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liên.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội đã đến chia sẻ động viên gia đình, ông Nguyễn Tài Đức, là con trưởng của liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Tài Lạc bày tỏ: “Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Công an Hà Nội và các cơ quan đoàn thể là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với gia đình tôi. Chúng tôi luôn coi đây là động lực để học tập, rèn luyện trở thành công dân tốt, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh mình. Tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó”.

Tại các gia đình liệt sỹ Nguyễn Danh Phương, nguyên Cán bộ Phòng CSGT - CATP Hà Nội; Thương binh Lê Thanh Hùng, Phó trưởng CAP Phương Canh, quận Nam Từ Liêm; thương binh Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hai Bà Trưng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm hỏi, động viên và tặng quà thân nhân liệt sỹ và các gia đình thương binh.

Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ Nguyễn Danh Phương

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự hy sinh của các liệt sỹ, thương binh đã góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền các cấp sẽ có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các gia đình.

Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Vũ Thái Sơn

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các thân nhân liệt sỹ, gia đình thương binh tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy con cháu trưởng thành, sống gương mẫu, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Lê Thanh Hùng

Đón nhận tình cảm của Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác, thương binh Lê Thanh Hùng xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội và chính quyền địa phương; các thân nhân liệt sỹ cũng hứa sẽ cố gắng giáo dục con cháu khôn lớn, tiếp nối truyền thống ông cha, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.