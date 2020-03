Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên chuyên gia huấn luyện kỵ binh

23:49 02/03/2020 0 Xuân Công

ANTD.VN - Chiều 2-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chuyên gia huấn luyện kỵ binh tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).