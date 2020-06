Bộ trưởng Tô Lâm: "Sẽ hoàn thành cấp mã số định danh trước thời điểm Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực"

ANTD.VN - Chiều 16-6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Chiều 16-6, phát biểu cuối phiên thảo luận dự án Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt ban soạn thảo cảm ơn và ghi nhận ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội.

Trước lo ngại của nhiều đại biểu về việc tiến độ hoàn thành cấp mã số định danh cá nhân cho khoảng 80 triệu công dân, đi kèm lo ngại về thời điểm áp dụng luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã hoàn thành cấp căn cước công dân và mã số định danh cho hơn 16 triệu công dân, còn khoảng 80 triệu công dân chưa được cấp.

"Chúng tôi tính số người dưới 14 tuổi là 30 triệu người, có nghĩa có khoảng 50 triệu công dân cần cấp căn cước công dân. Theo tính toán, chúng ta còn khoảng một năm và Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở hoàn thành việc này trước ngày 1-7-2021 (thời điểm dự kiến Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực)”, Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trước đây, Bộ Công an mất 4 năm để nhập dữ liệu của 16 triệu công dân song thời gian gần đây tiến độ được đẩy nhanh. Kết quả là thông tin của 80 triệu công dân đã được nhập vào hệ thống thông tin dữ liệu. Trong đó, lực lượng Công an chính quy đóng vai trò quan trọng, thực hiện rất tốt công việc này, kiểm tra độ chính xác của thông tin trước khi nhập vào máy.

Sau khi hoàn thành cơ bản việc cấp mã số định danh cho công dân từ 14 tuổi trở lên, Bộ Công an sẽ tiếp tục cấp cho những người dưới 14 tuổi.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong 167 văn bản liên quan, một số văn bản liên quan quy định về sổ hộ khẩu giấy sẽ mặc nhiên thực hiện được theo mã số định danh cá nhân; còn một số văn bản khác, Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ điều chỉnh để tạo thuận lợi người dân trong giao dịch khi thay đổi phương thức quản lý dân cư.