Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

19:39 07/04/2020 0 Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

ANTD.VN - Ngày 07/4/2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, thực hiện các công điện Mệnh lệnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng chống dịch Covid-19; đồng thời với nghĩa cử cao đẹp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" để hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu và vận động mọi người khoẻ mạnh, đủ tiêu chuẩn cùng tham gia hiến máu cứu người.