Bộ trưởng Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 tại Cục Tổ chức cán bộ

ANTD.VN - Chiều 27/12/2019, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

05:04 28/12/2019

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tổng kết năm 2019, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ nêu rõ, năm vừa qua Đảng ủy, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; chỉ đạo các đơn vị trong Cục tập trung, quyết liệt giải quyết công việc ngay những tháng đầu năm. Quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; cán bộ, chiến sỹ (CBCS) bám sát chương trình công tác, tận tâm với công việc, phối hợp nhịp nhàng; chú trọng đổi mới về phương pháp và cách làm...

Do đó, công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Công an nhân dân cơ bản đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ với chất lượng cao, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chức năng nhiệm vụ rõ ràng, rành mạch; đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương CBCS Cục Tổ chức cán bộ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong năm 2019; khẳng định sự đóng góp quan trọng của đơn vị trong thành tích chung của lực lượng CAND.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Trung tá Nguyễn Mai Lâm, Trưởng Phòng 2 và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc

Chỉ đạo các nội dung công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Tổ chức cán bộ cần tích cực thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, các phương châm hành động trọng tâm, đột phá của năm 2020 và chương trình kế hoạch công tác của Cục. “Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức cán bộ trong toàn lực lượng, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo Bộ với các đơn vị trực thuộc và Công an các đơn vị, địa phương để giúp lãnh đạo Bộ kịp thời nắm, phân tích, xử lý thông tin, tình hình liên quan đến công tác tổ chức cán bộ” - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.





Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể tại Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để triển khai Luật CAND năm 2018 và Nghị định số 01 của Chính phủ. Đặc biệt chú trọng đến quy định về phân công, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Bên cạnh đó, tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế CAND đến năm 2021; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an, kết hợp bố trí biên chế ở các cấp Công an với tỷ lệ ở Bộ và Công an các địa phương cho phù hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu quyết liệt thực hiện chủ trương tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao địa vị pháp lý của lực lượng Cảnh sát khu vực. Chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ phương án nhân sự Công an tham gia cấp uỷ địa phương và trong lực lượng CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân sự Công an tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Cục Tổ chức cán bộ việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chăm lo đời sống cho CBCS; chú trọng công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền ngay trong lực lượng CAND. Bên cạnh đó, cần chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ có năng lực, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy và phong cách làm việc khoa học, công tâm, khách quan, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, xứng đáng với phẩm chất của người làm công tác tổ chức cán bộ trong CAND: Nhân - Nghĩa - Dũng - Tín - Liêm.