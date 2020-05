Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé và triển khai huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

ANTD.VN - Ngày 7/5/2020, đúng dịp kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020), tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé và triển khai huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện cấp ủy, chính quyền, Công an các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ; đại diện các hộ nghèo được thụ hưởng chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở huyện Mường Nhé…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng, chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Điện Biên đã phối hợp với lực lượng Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kêu gọi, vận động xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, theo đúng phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”. Đến ngày 5/5/2020, Mường Nhé đã có 1.149 hộ được hỗ trợ xây, sửa nhà (trong đó có 979 hộ được làm nhà mới và 170 hộ cải tạo, sửa chữa nhà). Tổng số nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình là 55 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là từ nguồn hỗ trợ của các ngân hàng thương mại…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp, ủng hộ về vật chất, tinh thần để gần 1.200 hộ nghèo ở huyện Mường Nhé có được ngôi nhà kiên cố hơn; qua đó, góp phần giúp cho các hộ dân yên tâm lao động, sản xuất, bám đất, bám bản, hạn chế được việc di cư tự do và tham gia vào các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch, phản động, các loại đối tượng; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia khu vực phía Tây Bắc của Tổ quốc. Cũng qua đó, các giá trị nhân đạo, nhân văn ngày càng được lan tỏa, trở thành nét đẹp rất đáng trân trọng trong đời sống cộng đồng, góp phần tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, bên cạnh niềm vui của gần 1.200 hộ dân trên địa bàn huyện Mường Nhé, Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân và chính quyền các cấp rất trăn trở khi còn nhiều hộ dân hiện đang sống trong các căn nhà tạm, rất cần sự tương trợ để đồng bào ổn định cuộc sống… Do vậy, chúng ta cần phải chung sức để giải quyết xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

Bộ trưởng Tô Lâm trao 10 suất quà tặng 10 hộ gia đình tiêu biểu huyện Mường Nhé

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, với tinh thần “Trao yêu thương để nhận về hạnh phúc”, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, xây dựng trường học trên địa bàn các huyện của tỉnh Điện Biên nói riêng; tiếp theo đây là tại huyện Nậm Pồ. Qua đó, góp phần xây dựng “phên dậu”, “thành trì” vững chắc bảo vệ biên cương của Tổ quốc khu vực Tây Bắc, phòng, chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vào các hoạt động xân phạm an ninh quốc gia, tội phạm và vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch, phản động, các loại đối tượng…

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé, Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai chương trình này ở các huyện nghèo khác như Mường Tè (tỉnh Lai Châu), Vân Hồ (tỉnh Sơn La), Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên)... Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình ở huyện Mường Nhé, Bộ Công an sẽ tổng hợp lại, báo cáo Chính phủ để có những chương trình cụ thể. Bộ Công an sẽ cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số cơ quan đánh giá một cách toàn diện hơn về chương trình, từ đó kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để cùng tháo gỡ khó khăn cho các địa phương còn lại...

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam đánh giá, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo ở Mường Nhé là một việc làm rất ý nghĩa, thiết thực và cần nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hy vọng Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban để xây dựng nhà đại đoàn kết tại những vùng còn nhiều khó khăn, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các tập đoàn, công ty dành quỹ an sinh xã hội để ủng hộ người nghèo trong cả nước. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cần có biện pháp giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đầu tư phát triển giáo dục để nâng cao trình độ học vấn cho người dân vùng sâu, vùng xa. Các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, xóa bỏ tệ nạn xã hội. Các địa phương cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để huy động tinh thần yêu nước, sự đóng góp của người dân cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 10 cá nhân. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu huyện Mường Nhé…

*Trước đó, sáng 7/5/2020, Bộ trưởng Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1; thăm một số điểm di tích lịch sử Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1 nhân kỷ niệm 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020) …

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Thứ trưởng Lương Tam Quang thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sỹ.