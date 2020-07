Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị đưa 2 dự án luật cấp bách vào chương trình xây dựng luật

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, 2 dự án luật gồm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cấp bách, cần được đưa vào chương trình xây dựng luật cuối năm 2020 và năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Sáng nay, 16-7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thông tin, tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020), Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành 1 dự án pháp lệnh tại phiên họp tháng 8-2020.

Về Chương trình, năm 2021 có 3 kỳ họp Quốc hội, sẽ thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 6 dự án luật.

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, Bộ Công an luôn bám sát thực tiễn, đề xuất các vấn đề cấp bách để xây dựng luật.

Bộ trưởng Tô Lâm rất sốt ruột vì một số dự án luật bước đầu đủ điều kiện để trình, đã lấy ý kiến nhân dân, một số ban ngành đã hội thảo và đóng góp ý kiến nhưng vẫn chưa thấy được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2020 và năm 2021.

Cụ thể là 2 dự án luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, 2 dự án luật nêu trên đã được Bộ Công an, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo đã báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và đều đã cho ý kiến. Hiện hồ sơ bước đầu của 2 dự án luật này đã cơ bản hoàn thiện nhưng không biết vướng thủ tục hành chính ở điểm nào khi chưa được đưa vào chương trình.

"Bộ Công an đã đặt ra lộ trình để xây dựng, hoàn thiện nhưng hôm nay chưa thấy có tên trong danh sách và vẫn là những dự luật cũ, chúng tôi rất sốt ruột với việc này, nên thiết tha đề nghị UBTVQH đưa vào chương trình"- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề đảm bảo an toàn giao thông là cấp bách

Cụ thể, đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Quốc hội trước đó đã có kế hoạch cho ý kiến về Luật Công an xã, tuy nhiên ngành công an có sự thay đổi chung về tổ chức bộ máy nên đã đề nghị hoãn chưa thông qua Luật Công an xã.

"Trên cơ sở tổng kết hoạt động Công an xã, bây giờ không gọi là Công an xã nữa là mà lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là lực lượng rất quan trọng, cùng với dân quân tự vệ. Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội thông qua, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa được xây dựng kịp thời thì sẽ không đồng bộ, mất cân đối"- Bộ trưởng Tô Lâm lý giải.

Về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vấn đề trật tự an toàn giao thông là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời của trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã đề xuất xây dựng dự án luật.

Đáng chú ý, Chính phủ, UBTVQH cũng đã cơ bản nhất trí xây dựng luật này nhưng đến nay chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Khi dự án luật chưa được đưa vào danh sách thì các cơ quan không có đủ cơ sở để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tiếp tục báo cáo với UBTVQH để được xây dựng luật này trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Công an dẫn chứng thêm, báo cáo của Bộ GTVT gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vừa qua cho biết, năm 2019, toàn quốc xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. Còn trong 4 tháng đầu năm 2020 toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người... Hệ lụy xã hội là rất lớn. Do đó, vấn đề an toàn giao thông là rất cấp bách.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp tháng thứ 10 tới đây, chỉ có dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét, còn chưa có tên Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đại tướng Tô Lâm cho rằng, việc này chưa đúng với tinh thần chung đang chuẩn bị về dự án luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong một số phiên họp của UBTVQH về các dự án luật khác, lãnh đạo Bộ Công an đã có báo cáo về 2 dự án luật nêu trên.

Do đó, khi Quốc hội thảo luận thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021 đã đề nghị với tinh thần, nếu có dự án Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì phải trình đồng thời với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).