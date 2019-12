Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm gửi thư chúc mừng năm mới 2020 lực lượng Công an

ANTD.VN - Nhân dịp năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, học viên, cán bộ Công an hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong Công an nhân dân; các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2020

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, học viên, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân Công an; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân, các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của Nhân dân, đồng thời thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân; thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và chủ động hợp tác quốc tế của đất nước.

Bước sang năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh, trật tự của đất nước. Năm 2020, chúng ta có nhiều sự kiện quan trọng: năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Cách mạng Tháng Tám; 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch AIPA 41. Lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh và phát triển.

Năm mới, với khỉ thế thi đua mới, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hãy phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được; luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy: “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an