Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì các hoạt động sinh hoạt chính trị và đền ơn đáp nghĩa tại Tây Ninh

ANTD.VN - Chiều 22-12, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến thăm, dâng hương tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, nằm ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình chính sách, lực lượng công an khó khăn trên địa bàn.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2020); 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 /19-8-2020); 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (7-11-1950 / 7-11-2020), Bộ Công an đã tổ chức đợt hoạt động sinh hoạt chính trị, đền ơn đáp nghĩa, hướng về cơ sở tại tỉnh Tây Ninh.

Tại Khu di tích căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Tượng đài An ninh vũ trang.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Phạm Hùng

Tại các nơi đến, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, lực lượng CAND nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; giữ vững kỷ luật kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều cùng ngày, tại Khu di tích, Bộ Công an tổ chức Lễ trao nhà tình nghĩa và quà tặng các gia đình có công với cách mạng và gia đình chính sách. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; không ngừng hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả các chính sách, tạo mọi điều kiện để người có công và thân nhân của họ được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi.

Toàn lực lượng CAND luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là hoạt động thường xuyên, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, từ năm 2012 đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.618 Nhà tình nghĩa, với kinh phí hơn 69 tỷ đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội do cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an đóng góp và nguồn hỗ trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn quốc. Công an các đơn vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng hơn 300 Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, ngày 22-12, Bộ Công an đã đến Khu di tích để trao 14 căn nhà tình nghĩa và 25 phần quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình một số đồng chí công tác trong lực lượng Cảnh sát trại giam có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Những phần quà tuy còn nhỏ so với những khó khăn nhưng thể hiện lòng biết ơn, tinh thần tương thân tương ái, sự cảm thông, chia sẻ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân

Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (đóng trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019).



Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát

Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn, thời gian tới, lực lượng Biên phòng và lực lượng Công an đóng quân trên địa bàn tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân hai bên biên giới phát triển...