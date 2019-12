Bộ trưởng Bộ Công an dự diễu hành của đoàn Nghi lễ Công an nhân dân bên hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Tối nay (21-12), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm cùng đông đảo nhân dân để hòa vào không khí tươi vui, trang trọng của đoàn biểu diễn, diễu hành đường phố Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ 19h45, những tiếng kèn rộn rã của các nghệ sĩ – chiến sĩ thuộc Đoàn Nghi lễ CAND đã vang lên trước tượng đài Quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh.

Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, 15 tiết mục đã dàn dựng, tập luyện được các nghệ sĩ – chiến sĩ vừa diễu hành vừa biểu diễn phục vụ công chúng trên suốt quãng đường hơn 1,5km quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh lực lượng QĐND, anh bộ đội Cụ Hồ được chuyển tải sinh động qua các tác phẩm thân quen: Chiến thắng Phủ Thông; Tiến bước dưới quân kỳ; Hát mãi khúc quân hành; Vì nhân dân quên mình...

Lực lượng CAND, hình ảnh người chiến sĩ Công an cũng được chuyển tải sinh động qua nhiều tiết mục biểu diễn: Người công an thân yêu; 19 tháng 8; Hành khúc Công an nhân dân...

Theo chỉ huy Đoàn nghi lễ CAND, kế hoạch tổ chức, tập luyện biểu diễn, diễu hành đường phố nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã được lãnh đạo Bộ Công an duyệt từ nhiều tháng trước đó.

Đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an (người đứng thứ ba, từ bên phải sang) cùng đông đảo người dân đã dự và thưởng lãm diễu hành cùng Đoàn nghi lễ CAND

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Đoàn Nghi lễ CAND đã xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập và biểu diễn với nhiều nội dung quan trọng. Trong quá trình diễu hành, biểu diễn các nhạc công thể hiện nhiều ca khúc, những điệu múa với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, ngợi ca Anh bộ đội cụ Hồ, hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Đông đảo người dân chăm chú theo dõi những điệu múa do các nghệ sỹ Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn, diễu hành dọc theo tuyến phố Đinh Tiên Hoàng

Từ khi ra đời cho đến nay, được Đảng và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện hai lực lượng CAND và QĐND luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai sát cánh, hiệp đồng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần đặc biệt quan trọng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn, diễu hành chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Việc tổ chức chương trình biểu diễn diễu hành đường phố chào mừng 75 năm ngày thành lập QĐND là dịp để khẳng định mối quan hệ tình cảm, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau của hai lực lượng, quyết tâm ngày càng phát triển sâu sắc, chặt chẽ và toàn diện hơn, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống.

Một mục tiêu quan trọng khác, đó là thông qua chương trình, lãnh đạo Bộ Công an muốn tiếp tục khẳng định hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.