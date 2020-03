Bộ Nông nghiệp khẳng định lúa gạo trong nước dôi dư tiêu dùng và xuất khẩu

Trong đó, vụ Đông Xuân sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc, dự kiến kết thúc thu hoạch trước 30/6/2020.

Cụ thể, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng ước đạt 10,8 triệu tấn. Đến nay, đã thu hoạch được 1,3 triệu ha, đạt 9 triệu tấn.

Vùng Đông Nam bộ sản lượng ước đạt 0,5 triệu tấn, đến nay đang thu hoạch rộ, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước 30/4/2020.

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên sản lượng ước đạt 2,0 triệu tấn, đến nay đang thu hoạch rộ, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước 30/4/2020.

Bộ NN&PTNT cho biết, sản lượng thóc năm nay ước đạt hơn 43 triệu tấn

Vùng Bắc Trung bộ sản lượng ước đạt 2,2 triệu tấn. Lúa đang giai đoạn đứng cái, làm đòng, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước 30/5/2020.

Vùng Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng sản lượng ước đạt 4,7 triệu tấn, lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước 30/6/2020.

Còn vụ Hè Thu, sản lượng ước đạt 11,0 triệu tấn thóc; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/6 - 30/9/2020.

Vụ Thu Đông tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long sản lượng ước đạt 4,2 triệu tấn thóc, diện tích gieo cấy dự kiến 750.000 ha; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/9 - 15/11/2020.

Về vụ Mùa, sản lượng ước đạt 8,2 triệu tấn thóc; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/9 - 31/12/2020.

Về tình hình xuất khẩu gạo, tính đến ngày 15/3/2020, sản lượng gạo xuất khẩu đạt 1,298 triệu tấn, tăng 26,5% và giá trị đạt 602 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ NN&PTNT dự báo, sản lượng gạo xuất khẩu năm 2020 từ 6,5 - 6,7 triệu tấn gạo (tương đương 13 - 13,4 triệu tấn thóc).

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thóc trong nước là 29,96 triệu tấn. Riêng với Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ cho người dân khu vực nội thành Hà Nội khoảng 480.000 tấn.

Về sản xuất rau năm 2020, Bộ NN&PTNT thông tin, kế hoạch sản xuất 980.000 ha (tăng khoảng 13.500 ha so với năm 2019), năng suất bình quân dự kiến đạt 183 tạ/ha (tăng 1 tạ/ha so với năm 2019). Sản lượng dự kiến đạt 17,9 triệu tấn (tăng hơn khoảng 347.000 tấn so với năm 2019).

Nhu cầu tiêu thụ rau cho 96 triệu người dân trong một năm khoảng 14 triệu tấn, như vậy sẽ có khoảng gần 4 triệu tấn rau hàng hóa phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT tập trung theo dõi, thống kê sát thực tế về tình hình sản xuất, cơ cấu, sản lượng, nguồn thóc, gạo hàng hóa theo từng chủng loại, mùa vụ; phối hợp với các địa phương để định hướng sản xuất, kịp thời ứng phó với các tình hình mới;

Giao Bộ Công Thương chủ trì, tiếp tục theo dõi sát nhu cầu xuất nhập khẩu của các thị trường để kịp thời tận dụng tốt cơ hội từ các thị trường này (đặc biệt lưu ý theo dõi sát tình hình xuất khẩu gạo của Ấn Độ và các nước xuất khẩu gạo trong khu vực);

Phối hợp Hiệp hội lương thực và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo để đảm bảo dự trữ, lưu thông và bình ổn giá lúa gạo nội địa cũng như xuất khẩu, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.