ANTD.VN - Chiều 10-4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng CAH Chương Mỹ được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Hà Nội. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng CAH Chương Mỹ giữ chức danh Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Hà Nội.

Đại tá Trần Ngọc Dương thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cho Thượng tá Thành Kiên Trung

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Ngọc Dương nêu rõ, Thượng tá Thành Kiên Trung là một cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ trinh sát trên lĩnh vực cảnh sát kinh tế qua các chức danh Đội phó, Đội trưởng, Phó trưởng phòng, luân chuyển về Phó trưởng CAH Chương Mỹ và hôm nay được Đảng ủy, Ban Giám đốc tin tưởng bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, Thượng tá Thành Kiên Trung cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ, rất trách nhiệm với công việc, được đồng chí, đồng đội tôn trọng.

Đại tá Trần Ngọc Dương phát biểu giao nhiệm vụ cho Thượng tá Thành Kiên Trung

Đồng thời Đại tá Trần Ngọc Dương mong muốn trên cương vị Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Thượng tá Thành Kiên Trung sớm thích nghi công việc mới, giữ tinh thần đoàn kết, không để hoạt động của đơn vị bị gián đoạn. Trong đó, tranh thủ thời gian vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức Đại hội chi bộ để kịp tiến độ Đại hội Đảng bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Thành Kiên Trung bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm bổ nhiệm cá nhân giữ chức danh Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xin hứa nhanh chóng tiếp thu học hỏi công tác chuyên môn, đoàn kết đồng lòng cùng chỉ huy phòng và CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.