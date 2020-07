Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 23-7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam - Công an thành phố Hà Nội và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Ky

Cùng dự buổi lễ trang trọng này có đại diện Cục Cảnh sát quản lý giam giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Đại diện Ban Nội chính Thành ủy; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội cho Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội cho Đại tá Nguyễn Hồng Ky là thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa để Công an Hà Nội thực thi nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Trung tướng Đoàn Duy Khương giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Hồng Ky tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố.

Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Ky

Đại tá Nguyễn Hồng Ky trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy Hà Nội và tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng thời xin hứa ở cương vị công tác mới, nhiệm vụ mới sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ công tác, phát huy truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, sống khiêm tốn, giản dị và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.