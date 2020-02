Bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chiều nay (5-2), Công an TP. Hà Nội tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh – Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn , Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội chủ trì, phát biểu tại lễ công bố

Thiếu tướng Trần Thanh – Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an); đại diện Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa á nhân dân TP. Hà Nội…dự lễ công bố.

Được sự uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, trong những năm qua, hoạt động điều tra tố tụng của Phòng An ninh điều tra nói riêng và hoạt động điều tra của lực lượng An ninh nói chung đã được Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Thành tích đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô của CATP Hà Nội có sự đóng góp không nhỏ của tập thể Đảng ủy – Ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ phòng An ninh điều tra.

"Đơn vị đã kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng An ninh điều tra, có nhiều cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ, tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh; đạt được nhiều thành tích cao trong công tác, chiến đấu, đã được Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội và CATP ghi nhận; xứng đáng là đơn vị chủ công trong công tác thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật, điều tra, thẩm định hồ sơ tố tụng của lực lượng an ninh trong toàn CATP đảm bảo theo đúng luật pháp", Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí

Đàm Văn Khanh

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, cá nhân đồng chí Thượng tá Đàm Văn Khanh được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt. Quá trình công tác, Thượng tá Đàm Văn Khanh có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, nhiệt tình, gương mẫu, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, được khen tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen… của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và Giám đốc CATP.

Việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội đối với đồng chí Thượng tá Đàm Văn Khanh. Đây là vinh dự của cá nhân, đồng thời là trách nhiệm của đồng chí Đàm Văn Khanh đối với hoạt động điều tra tố tụng của Phòng An ninh điều tra nói riêng và hoạt động điều tra của lực lượng an ninh CATP nói chung.

Thượng tá Đàm Văn Khanh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội cùng các cơ quan, ban, ngành chức năng, Thượng tá Đàm Văn Khanh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, của đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; tiếp tục phát huy những thành tích của đồng chí Phó thủ trưởng Thường trực tiền nhiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và pháp luật; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố, khối Nội chính, Tư pháp, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và thị xã trong CATP để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.