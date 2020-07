Bộ Công an yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện phòng chống dịch Covid - 19

ANTD.VN - Để triển khai có hiệu quả các biện pháp phối hợp liên ngành và chủ động phòng, chống dịch trong lực lượng CAND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

Lực lượng Công an tăng cường phối hợp với các đơn vị phòng chống dịch Covid - 19

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định đặc biệt tại các địa phương có đường mòn, lối mở, cửa khẩu để áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài, thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà” và xác minh phát hiện các đường dây đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép, trước hết tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ninh, Tây Ninh… và thông tin kịp thời, đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép.

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham gia điều tra, truy vết, xác minh các khu vực, trường hợp có liên quan tới bệnh nhân mắc Covid - 19, đặc biệt là các trường hợp liên quan tới các bệnh nhân 416, 418, 419, 420 để phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương tổ chức cách ly, khoanh vùng nhanh, dập dịch gọn.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa do dịch bệnh; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán hàng giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh để trục lợi, gây bất ổn thị trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, chống người thi hành công vụ, thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

Yêu cầu Công an các địa phương kiểm tra, rà soát, phân loại, tổng hợp và báo cáo người nước ngoài đang cư trú, nhập cảnh trái phép tại địa phương đến ngày 27/7/2020 (phân tích theo quốc tịch). Báo cáo gửi về Bộ Công an trước ngày 3/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nhân dân và cán bộ chiến sĩ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 nhằm ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất sự ảnh hưởng của dịch bệnh tới cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho CBCS Công an, quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào lực lượng Công an nhân dân: thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân; Giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi tiếp xúc, khi đi tới nơi công cộng, nơi đông người; Không tới các khu vực có dịch nghi ngờ có dịch khi không cần thiết; Giữ vệ sinh khu vực làm việc, ăn ở tập trung của cán bộ chiến sĩ; Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, thông báo cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.