Bộ Công an: Triệu tập 170 đối tượng tung tin giả, sai sự thật về dịch Corona để xử lý

ANTD.VN - Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, ngành Công an đã triệu tập hơn 170 đối tượng tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh Corona (nCoV) để xử lý, yêu cầu cam kết, yêu cầu gỡ bỏ tin…

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều tối nay, 5-2, báo chí phản ánh về việc vừa qua nhiều cá nhân đã bị xử phạt vì đưa tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến dịch bệnh Corona (nCoV). Song ngược lại, có một số nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng đưa tin thất thiệt về dịch bệnh này trên Facebook thì lại chưa bị xử lý. “Xin hỏi vì sao?” – báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, thời gian vừa qua, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, tung tin giả, thông tin sai sự thật về bệnh dịch. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật.

“Hiện nay, chúng tôi đã triệu tập hơn 170 đối tượng, xử lý, yêu cầu cam kết, yêu cầu gỡ bỏ căn cứ theo khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và quy định trong trường hợp lan truyền tin đồn sai sự thật, câu view, câu like hoặc phục vụ mục đích khác qua mạng để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ hơn 41 trường hợp không hợp tác hoặc có những biểu hiện không thực hiện việc xử phạt này để củng cố tài liệu và xử lý hình sự nếu đủ điều kiện. Tất cả các trường hợp bị triệu tập đều có cam kết, nếu tái phạm mà xét thấy đủ điều kiện chúng tôi sẽ xử lý hình sự để tránh gây hoang mang cho nhân dân” – Trung tướng Lương Tam Quang thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Lâm trả lời thêm về việc xử lý các nghệ sĩ tung tin sai

Cũng trả lời về câu hỏi này, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Cục Phát thanh, Truyền thình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, qua thông tin nắm được từ Sở Thông tin và Truyền thông cũng như Công an các tỉnh thành, đến nay việc xử phạt các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Corona được thực hiện rất quyết liệt.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập 1 cá nhân để xử phạt. Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp cùng Công an TP HCM tiến hành xử lý 17 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Corona.

“Theo thông tin chúng tôi nắm được, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cũng quyết tâm xử lý các trường hợp là nghệ sĩ, ca sĩ phát tán thông tin giả, thông tin sai lệch mà báo chí đã phát hiện và phản ánh” – ông Lâm chia sẻ.

Tương tự, tại Thanh Hóa cũng đã triệu tập và xử lý 3 đối tượng vi phạm. Đà Nẵng đã xử lý 2 trường hợp. Quảng Ninh đã xử lý 1 trường hợp với mức phạt 7,5 triệu đồng. Cần Thơ đã xử lý 2 cá nhân. Thái Nguyên cũng đang xử lý 2 đối tượng…

Ông Lâm nhấn mạnh, các biện pháp của các cơ quan chức năng không phải chỉ là thụ động, tức chờ có người tung tin giả thì vào cuộc xác minh xử lý mà đã chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp mạng như Facebook để vào cuộc, gỡ các thông tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội này. Đồng thời, Facebook cũng đã hỗ trợ đăng thông tin chính thức về dịch Corona để khuyến cáo người dùng.