Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2025

ANTD.VN - Tại Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII của lực lượng CAND diễn ra ngày 8-8, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc

Theo đó, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 có chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong đó, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; thường xuyên mở các đợt sinh hoạt chính trị, bằng các biện pháp cụ thể, sinh động, hấp dẫn gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, tập trung giáo dục cho CBCS truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống của lực lượng CAND qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các điển hình tiên tiến

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững ANTT trong mọi tình huống. Chủ động theo dõi, đánh giá nắm vững tình hình từ xa, từ cơ sở, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các điển hình tiên tiến

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần ổn định chính trị để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Kiên quyết điều tra làm rõ, đề xuất xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gây bức xúc trong dư luận, không để xảy ra tình trạng bắt oan, bắt sai và những sai phạm trong giam giữ, cải tạo phạm nhân và thi hành pháp luật.

Hướng về cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua do Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình mới; gắn nội dung phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua khác ở các địa phương, đơn vị…

“Trước mắt, toàn lực lượng AND cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, tập trung thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đặc biệt là tập trung làm tốt công tác bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII của lực lượng CAND do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ Công an cùng đại diện một số bộ, ngành và 222 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn điển hình tiên tiến, hàng vạn gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 8 tập thể và 2 cá nhân và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, 75 điển hình tiên tiến tiêu biểu thuộc lực lượng CAND và 15 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong quần chúng, đại diện cho 207 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 đã được tuyên dương và nhận Bằng khen của Bộ Công an…